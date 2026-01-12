Experto español, Antonio Bar: EEUU pasó de “aliado tradicional de Europa” a “casi un enemigo”

Europa observa con alarma el giro de la política exterior estadounidense tras la operación militar en Venezuela y, especialmente, las amenazas del presidente Donald Trump sobre Groenlandia. Así lo plantea el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Antonio Bar, quien sostiene que Washington dejó de ser un socio confiable para convertirse en un riesgo estratégico para el continente.

“Un país como los Estados Unidos, que ha sido un aliado tradicional de Europa, no ahora ni siquiera después de la Segunda Guerra Mundial, sino ya desde la Primera Guerra Mundial, de repente se ha convertido en un adversario, casi diría en un enemigo”, afirmó el académico en entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Las declaraciones de Bar se dan en un contexto marcado por la ofensiva de Trump para que Groenlandia pase a manos de Estados Unidos, luego de que el mandatario afirmara que Dinamarca no tiene derechos históricos sobre la isla y que, de no intervenir, esta podría quedar bajo influencia de China o Rusia. Frente a ese escenario, el jurista fue categórico: “Sí, absolutamente, lo veo como una amenaza, y lo veo como una amenaza grave, no sólo para Dinamarca y para la propia Groenlandia”.

Consultado sobre la posibilidad de una intervención armada, Bar respondió sin ambigüedades: “Yo veo el peligro, Mirna, veo el peligro”. A su juicio, la Casa Blanca estaría desplegando una estrategia escalonada para tomar control de Groenlandia. “Estados Unidos parece tener diseñada una estrategia de cuatro pasos, no necesariamente consecutivos, pueden ser alternativos, con respecto a Groenlandia”, explicó.

El primer paso, según el académico, es fomentar el independentismo en la isla. “Estados Unidos propone y fomenta en los grupos independentistas que pidan un referéndum sobre la independencia de Groenlandia, entonces Estados Unidos ahí se volcaría con dinero y con todo lo necesario para hacer que los grupos independentistas declarasen la independencia (…) excluyendo a la Unión Europea y, desde luego, excluyendo a Dinamarca”, detalló.

El segundo escenario sería un acuerdo económico privilegiado entre Washington y Groenlandia, mientras que el tercero apunta a un pacto de seguridad en el marco de la OTAN. “Groenlandia se convertiría en una zona, en un territorio de seguridad que asegurase no solamente la seguridad de los Estados Unidos, sino también la seguridad de Europa”, explicó.

Pero el cuarto paso, advierte Bar, es el más peligroso. “La cuarta y la más grave (…) es la invasión militar”, sostuvo. Y advirtió que ese escenario tendría consecuencias históricas. “Eso sería horrible, sería el fin de la OTAN, claro”.

El constitucionalista español fue aún más lejos al describir lo que implicaría para Europa un ataque estadounidense. “Si Estados Unidos atacase Groenlandia, todos los demás Estados europeos estaríamos obligados a defender a Dinamarca y a Groenlandia (…) por lo tanto, ahí nos pondría en situación de guerra”, concluyó.