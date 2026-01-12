Pese a desconfianza del mundo científico, Kast anuncia que va a “sorprender” con apoyo a la ciencia

En medio de las alertas encendidas en el mundo científico por los anuncios de reducción del gasto público y los rumores de una eventual fusión del Ministerio de Ciencia, el Presidente electo José Antonio Kast abordó directamente esas inquietudes durante la inauguración de la XV versión de Congreso Futuro, realizada en el Salón de Honor del Congreso Nacional.

En su discurso, Kast defendió el rol estratégico del conocimiento y respondió a las críticas que han surgido tras su elección. “Se ha dicho en estos días que nuestro gobierno podría debilitar el conocimiento, que podríamos retroceder, reducir la ciencia, mirarla como una especie de apéndice. Y quiero responder mirándolos de frente y diciéndoles que eso no va a ser así”, afirmó, en declaraciones obtenidas gracias a la alianza El Mostrador-Parlamento AI. En la misma línea, subrayó: “Chile cree en la ciencia, Chile necesita la ciencia, Chile no tiene futuro sin ciencia”.

El Mandatario electo reconoció el escepticismo que existe en parte de la comunidad académica y prometió un giro en la percepción sobre su gobierno. “Como digo siempre, los vamos a sorprender, porque creemos que lo que están haciendo es muy relevante para el desarrollo y la calidad de vida de todos nuestros compatriotas”, sostuvo ante científicos, parlamentarios y autoridades.

Kast vinculó explícitamente la ciencia con los ejes centrales de su futura administración. “Nos queremos comprometer a tener un país seguro, y ahí está la ciencia. Queremos un país con crecimiento, y ahí de nuevo está la ciencia. Queremos fortalecer el empleo (…) y eso requiere innovación, audacia, y que nos unamos para construir y no para polemizar”, dijo.

También enfatizó que la investigación no debe quedar aislada del resto de la sociedad. “La ciencia no puede estar encerrada en sí misma. Necesitamos que la ciencia interactúe con los problemas reales de nuestra patria, que comprenda la vulnerabilidad de nuestros compatriotas y que sepa lo que significa ser atendido en lugares donde el Estado presta servicios”, señaló.

En ese marco, destacó el aporte de la ciencia en áreas como productividad, salud, seguridad y desarrollo humano. “La ciencia no es un lujo académico; es la columna vertebral del Chile que queremos construir, un Chile que mejore la calidad de vida de nuestros compatriotas”, afirmó.

Uno de los ejes de su intervención fue la inteligencia artificial y la tecnología. Kast llamó a enfrentar estos cambios sin temor: “Debemos transmitir a nuestros compatriotas que no deben temer a la modernidad ni a la inteligencia artificial, siempre respetando la humanidad”. Y agregó: “El mundo ya ha cambiado, y si los países dudan en subirse a este tren, quedarán atrás, algo que no podemos permitirnos”.

En esa línea, propuso avanzar hacia un Estado digitalizado que facilite la vida de las personas. “Imaginen un Estado digitalizado donde cada ciudadano pueda tener al Estado aquí, solucionando muchos problemas antes de tener que ir a la institución”, dijo, aludiendo a la posibilidad de que la tecnología permita mejorar la atención pública y reducir la burocracia.

Kast también destacó el potencial científico de Chile, desde la astronomía hasta la biodiversidad. “Chile tiene los mejores cielos para observar (…) Debemos recordarle al mundo que no solo exportamos minerales, sino también conocimiento, datos y descubrimientos; somos capaces de asombrar al mundo”, sostuvo, junto con reiterar su compromiso con proyectos como el telescopio más grande del mundo en el norte del país.

Las declaraciones del Presidente electo se producen en un contexto en que investigadores y exautoridades del sector han advertido, incluso en una carta publicada en la revista Science, que una reducción presupuestaria o un retroceso institucional podría afectar el desarrollo científico de Chile. Frente a ese escenario, Kast buscó marcar una posición clara: “El conocimiento no es un patrimonio de la élite, sino una herramienta de libertad, desarrollo y dignidad para todos los chilenos”.

Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.