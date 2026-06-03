Del relativismo climático a la omisión presidencial

Cómo olvidar que la primera gran controversia ambiental del Gobierno de José Antonio Kast no surgió a propósito de un proyecto minero, una central energética o una crisis ecológica, sino que desde el propio Ministerio del Medio Ambiente.

La ministra Francisca Toledo quedó en el centro de la polémica luego de relativizar la responsabilidad humana en el cambio climático durante una entrevista televisiva.

La reacción fue inmediata. Climatólogos, científicos atmosféricos y autores del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) salieron públicamente a desmentir sus afirmaciones. El Mostrador recogió las críticas de especialistas, que en el fondo concluyeron que no se trataba de simple ignorancia –algo que en todo caso sería igual de grave– sino de una estrategia con fundamento ideológico.

De cualquier forma, la controversia coincidió además con la primera Cuenta Pública del Presidente Kast realizada ayer. Durante más de dos horas de discurso ante el Congreso, el Mandatario concentró sus anuncios en seguridad, migración, crecimiento económico, empleo, inversión y reducción del gasto público.

En contraste, el cambio climático estuvo ausente.

No hubo referencias a la crisis climática, a las metas de reducción de emisiones, a la carbono neutralidad, a la pérdida de biodiversidad, a los ecosistemas estratégicos ni a la implementación de políticas ambientales de largo plazo. Tampoco aparecieron menciones relevantes a glaciares, humedales, conservación marina o protección de especies, temas que durante los últimos años habían adquirido una creciente presencia en la agenda pública chilena.

Las pocas alusiones ambientales presentes en la Cuenta Pública estuvieron asociadas principalmente a objetivos productivos y económicos.

El Primer Mandatario destacó las inversiones en seguridad hídrica para fortalecer la agricultura, la gestión forestal y la prevención de incendios como herramientas para mejorar la competitividad del sector agropecuario. Asimismo, puso especial énfasis en la necesidad de agilizar proyectos de inversión y acelerar procesos de evaluación ambiental para destrabar iniciativas económicas. En ese contexto, defendió la implementación de nuevos mecanismos para acelerar permisos, asegurando que ello podía hacerse “sin renunciar al cuidado del medio ambiente”.

La lógica que emerge del discurso es que el medio ambiente es mencionado principalmente como una condición necesaria para el desarrollo económico, más que como un ámbito de política pública con valor propio.

Incluso cuando el Presidente abordó materias energéticas, las referencias estuvieron vinculadas a seguridad energética, competitividad y modernización de mercados, más que a la urgencia climática que domina actualmente buena parte de las discusiones internacionales.

La diferencia resulta especialmente evidente si se observa el contexto en que ocurre esta omisión. Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático según diversos organismos internacionales. Sequías prolongadas, incendios forestales cada vez más intensos, retroceso acelerado de glaciares y aumento de eventos meteorológicos extremos forman parte de una realidad ampliamente documentada por la comunidad científica.

Otro de los espacios donde el medio ambiente fue mencionado correspondió al sistema de evaluación ambiental. Al abordar las medidas destinadas a acelerar la inversión, Kast sostuvo que actualmente existen 389 proyectos en tramitación ambiental que representan cerca de 89 mil millones de dólares en inversiones.

En cuanto a la institucionalidad ambiental, el Jefe de Estado destacó el trabajo del Comité de Ministros integrado por Medio Ambiente, Agricultura, Economía, Minería, Salud y Energía, indicando que sus decisiones permitieron destrabar cerca de siete mil millones de dólares en iniciativas de inversión.