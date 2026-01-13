Ministro Elizalde defiende legado del Gobierno del Presidente Boric: se “estabilizó el país”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió a defender el legado del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, asegurando que la prioridad de la administración fue recuperar la estabilidad institucional, social y económica del país.

“El primer trabajo que hicimos como Gobierno fue estabilizar el país. Se restableció el diálogo institucional y democrático”, afirmó en entrevista con ADN Radio.

Según el secretario de Estado, el Ejecutivo no solo logró contener una serie de crisis heredadas, sino que también impulsó políticas que mejoraron la calidad de vida de la población. “Es evidente que el Gobierno estabilizó el país. Avanzamos en iniciativas que mejoran la calidad de vida y transformamos”, señaló, añadiendo que Chile “hoy día está mucho mejor que lo que estaba hace 4 años atrás”.

Elizalde recordó el complejo escenario que enfrentó el Gobierno al asumir en 2022. “Las fronteras estaban desbordadas, los homicidios iban al alza y la zona sur concentraba atentados permanentemente”, sostuvo. A eso se sumaban, dijo, “el nivel récord de eventos de violencia rural de acuerdo al reporte de Carabineros, rucos en la Alameda, migrantes viviendo en las plazas de las ciudades del norte, enfrentamientos entre chilenos y migrantes”, además de una inflación elevada.

“Eran todos problemas heredados que no habían sido generados por el nuevo Gobierno, y el Gobierno tuvo que enfrentar esa situación”, subrayó el ministro, agregando que se tomaron “todas las medidas para estabilizar el país”.

En ese sentido, destacó una serie de indicadores que, a su juicio, dan cuenta de los resultados. “¿Qué es lo que tenemos hoy día? Contención de los homicidios y tendencia a la baja, disminución de más del 54% de los ingresos irregulares, disminución de cerca del 80% de episodios de violencia rural en la zona sur y control de la inflación”, enumeró.