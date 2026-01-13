Robert Funk alerta temor electoral si Trump usa al ICE para intimidar a minorías

El académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Robert Funk, alertó sobre el impacto que podría tener el uso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el proceso electoral de Estados Unidos, en la antesala de las elecciones de medio término de noviembre. Según el politólogo, el simple despliegue de estos agentes en lugares de votación podría alterar de manera significativa la participación.

“Hay mucho temor de lo que pueda ocurrir en las elecciones de noviembre, es que Trump no tiene que hacer mucho más que mandar a los oficiales de ICE a lugares de votación para crear un ambiente de intimidación, de miedo, en fin, que hace, entre otras cosas, que minorías, tal vez no vayan, inmigrantes no vayan, personas de color no vayan a votar, y eso ya le da una ventaja”, sostuvo Funk en entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

El académico planteó que este escenario se suma a una serie de maniobras que ya estarían en curso para influir en el proceso electoral. “Entonces ya estamos viendo muchas formas distintas de manipular la elección, sin siquiera llegar al punto de manipular las reglas mismas”, advirtió.

Funk también se refirió a las tensiones internas que comienzan a emerger dentro del movimiento MAGA y del Partido Republicano, en parte por el foco que Trump ha puesto en conflictos externos y en el control de instituciones clave. Mencionó, por ejemplo, la presión sobre la Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell, como un factor que inquieta incluso a congresistas oficialistas.

“Estamos viendo fisuras y tensiones dentro de MAGA”, afirmó, aludiendo a disputas con figuras como Marjorie Taylor Greene y a controversias internas en torno al antisemitismo y la relación con Israel. Sin embargo, precisó que “Trump todavía domina el partido, todavía tiene el poder de hacer y deshacer campañas legislativas”.

En ese contexto, el rol del ICE aparece, según Funk, como una herramienta clave en la estrategia política del expresidente, no solo en materia migratoria, sino también como un factor potencialmente decisivo en la disputa electoral que se avecina.