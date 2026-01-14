Caso Julia Chuñil: Mañana serán formalizados los 3 hijos por parricidio

Luego de las detenciones practicadas esta madrugada por la muerte de la presidenta de la comunidad Putreghuel, Julia Chuñil Catricura, en la comuna de Los Lagos, esta tarde se efectuó el control de detención en contra de los imputados, tres hijos de ella (Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil), así como respecto de su exyerno, cuya identidad fue prohibida de ser revelada por el tribunal, pese a que ya era conocida.

El juez de garantía de la comuna declaró legal la detención, pese a las incidencias planteadas por abogada Karinna Riquelme, así como por los profesionales de la Defensoría Penal Pública (DPP), tras lo cual estos plantearon una cautela de garantías, pidiendo que la audiencia de formalización se realizara mañana a las 12 horas, apelando a que recién a eso de las 10 de la mañana tuvieron acceso a la carpeta de investigación.

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, se allanó a la solicitud, agregando que personal del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas (SEBV) de Carabineros se encontraba realizando una serie de diligencias, y que esta madrugada habían hallado en la causa de uno de los imputados, en Temuco, el carné de identidad de su madre.

Cabe indicar, asimismo, que en el sector donde se ubica la casa en que vivía la víctima Carabineros ha realizado diligencias de excavación durante toda la jornada, centradas sobre todo en las inmediaciones de un invernadero, siguiendo el antecedente que les habría sido entregado por un testigo con reserva de identidad, en un nuevo intento por dar con los restos mortales de la víctima, mujer de 72 años que desapareció -según la versión entregada por los hijos- el 8 de noviembre de 2024, cuando acudió a “la toma” a cuidar a sus animales, refiriéndose de ese modo a una casa que ella había construido en un predio de propiedad del empresario Juan Carlos Morsdatd, del cual había ocupado ilegalmente tres de las 925 hectáreas que este posee ahí. Junto con ella, por cierto, desapareció su cachorro de tres meses llamado “Chopito”, del cual tampoco se han encontrado pistas.

Salvo que se produzcan más hallazgos durante lo que resta del día, mañana la fiscalía va a comunicar cargos a los imputados por el delito de parricidio, en el caso de los hijos, y de homicidio calificado, en el del externo. Asimismo, los cuatro individuos enfrentarán la formalización como autores del delito de robo con violencia perpetrado contra un adulto mayor de 90 años.