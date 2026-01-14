Quiebre oficialista: PS se resta tras críticas del PC y el FA por apoyar Ley Nain-Retamal

El Partido Socialista resolvió congelar su participación en la alianza oficialista luego de las críticas formuladas por el Partido Comunista y el Frente Amplio contra los parlamentarios socialistas que votaron a favor de la Ley Nain-Retamal, en el contexto del fallo que absolvió al excarabinero Claudio Crespo por el caso de Gustavo Gatica.

La decisión fue confirmada por la diputada Daniela Cicardini, quien acusó -en entrevista con TVN– que “el Partido Comunista arremete de manera agresiva y desleal contra el Presidente y contra los parlamentarios que votaron a favor de la ley Nain-Retamal” y sostuvo que luego “el Frente Amplio se suma a la tesis del Partido Comunista”.

“Eso evidentemente, no lo podemos dejar pasar porque en la práctica es ser desleal con el Presidente de la República”, acusó.

En esa línea, afirmó que “quedan cortadas las relaciones con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, hasta que puedan reivindicarse y puedan retractarse de lo que sucedió el día de ayer”.

La parlamentaria agregó que el PS no asistirá al cónclave oficialista ni participará en la comisión política que se realiza en La Moneda, en señal de protesta por lo que consideran una falta de respaldo tanto de sus socios de coalición como del propio Ejecutivo, que impulsó la iniciativa legal cuestionada.

“Aquí hay una deslealtad con el Socialismo Democrático, con el Partido Socialista, pero principalmente con el gobierno del Presidente Boric, que promueve esta norma, que en caso alguno tiene incidencia en el caso de la Ley Nain-Retamal”, reclamó el diputado Raúl Leiva (PS), agregando que “es una falacia, es una deshonestidad intelectual, o simplemente no se leyó el acta de deliberación del tribunal porque en caso alguno se invoca la Ley Nain-Retamal para absolver al acusado. Aquí no hay aplicación de la Ley Nain-Retamal, no hay presunción de legítima defensa privilegiada, no hay presunción ninguna”.

El diputado Daniel Manouchehri (PS) expresó: “Lo que vimos fue una reacción agresiva, oportunista y desleal del Partido Comunista el día de ayer, a la cual se sumó animosamente el Frente Amplio”. “Aquí hay que decirlo con todas sus letras, la Ley Nain-Retamal fue una ley que el gobierno del Presidente Gabriel Boric solicitó aprobarla, y hoy día lo que hace el Frente Amplio y lo que hace el Partido Comunista es apuntar, publicar listas, hacer funas a aquellos que actuaron con lealtad hacia el Presidente Gabriel Boric”, criticó.

Durante la noche del martes, la mesa del PS y un grupo de parlamentarios sostuvieron una reunión de emergencia para analizar el escenario político abierto tras la absolución de Crespo y la reacción de los otros partidos del oficialismo. En esa instancia, distintos dirigentes plantearon que la ofensiva del PC y el FA no podía ser dejada pasar y que el Gobierno no había defendido a los socialistas pese a que promovió la ley.

Este miércoles, la colectividad anunció formalmente que congela su participación en la alianza oficialista, en uno de los momentos de mayor tensión interna del bloque durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.