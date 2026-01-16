Chile envía dos aeronaves a Argentina para ayudar a combatir incendios forestales en la Patagonia

El Gobierno de Chile anunció este viernes el envío de dos aeronaves a Argentina para colaborar en el combate de los incendios forestales que afectan a la Patagonia, luego de una solicitud formal realizada por las autoridades del país vecino.

Según informó la Subsecretaría del Interior, el apoyo se coordina a través de los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Agricultura, y contempla el despliegue de un avión monomotor AT-802 de alta maniobrabilidad y un helicóptero ligero multipropósito AS350 B3, ambos pertenecientes a la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Las aeronaves operarán específicamente en el Parque Nacional Los Alerces y en la provincia de Chubut, dos de las zonas más afectadas por los siniestros.

De acuerdo con el comunicado oficial, el operativo tendrá una duración de 10 días y considerará hasta 70 horas de vuelo, con financiamiento a cargo de la Subsecretaría del Interior. El canciller Alberto van Klaveren subrayó que “nos hemos puesto a disposición de Argentina para poder ayudar, de la forma más oportuna y adecuada posible, a hacer frente a los incendios que afectan a la Patagonia”, agregando que “la solidaridad y la cooperación entre países hermanos son fundamentales para abordar las catástrofes”.

En la misma línea, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, destacó la “gran tradición de colaboración” de Chile frente a emergencias regionales y aseguró que el envío de estos recursos no disminuirá las capacidades nacionales en el marco del Plan Nacional Contra Incendios Forestales 2025-2026. Por su parte, el ministro subrogante de Agricultura, Alan Espinoza, afirmó que esta ayuda “refleja una convicción profunda: frente a los incendios forestales no existen fronteras”.

La asistencia chilena se suma al apoyo ya desplegado desde la Región de Los Lagos, donde el Cuerpo de Bomberos de Palena envió un carro bomba, una camioneta de apoyo y cinco voluntarios especializados a solicitud del municipio argentino de Esquel, también en la provincia de Chubut, reforzando así la cooperación operativa entre ambos países ante la emergencia.