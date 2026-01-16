Presidente Boric llama a unidad oficialista: “La izquierda no tiene que andar peleando entre ellos”

En medio de la crisis que atraviesa el oficialismo, el Presidente Gabriel Boric realizó un llamado directo a la unidad de las fuerzas de izquierda y progresistas, en el marco de una actividad realizada este viernes en el Centro Cultural Casona Dubois, en la comuna de Quinta Normal.

Durante la instancia, en la que destacó los avances asociados al pago del nuevo Seguro Social derivado de la reforma previsional, el Mandatario utilizó la diversidad de su comité político como ejemplo de la cohesión necesaria para sostener los cambios impulsados por su gobierno. “La izquierda, el progresismo, no tiene que andar peleando entre ellos. Tenemos que estar juntos para defender cosas como la reforma de pensiones”, afirmó.

Boric remarcó que los principales avances de su administración han sido posibles gracias al trabajo conjunto de las distintas fuerzas oficialistas. “Cuando estamos juntos, cuando trabajamos juntos, cuando prima la unidad, es cuando más logramos avanzar. Si estuviéramos separados, yo les aseguro que no hubiésemos logrado estas reformas que han mejorado la calidad de vida del pueblo de Chile de manera concreta”, señaló.

El mensaje presidencial se da en un contexto de alta tensión entre el Socialismo Democrático, el Partido Comunista y el Frente Amplio, luego del fallo que absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019. Tras el veredicto, el PC y el FA apuntaron contra el PS y el PPD por haber respaldado la Ley Naín-Retamal, lo que derivó en que el Partido Socialista congelara su participación en la alianza de Gobierno.

Ante este escenario, el Presidente apeló a la responsabilidad política de su sector. “Les hago un llamado a todas las fuerzas progresistas, como Presidente de la República, pero como ciudadano, a que hay que dejar de lado las diferencias; hay que conversar cuando haya legítimas discrepancias entre nosotros, pero salir adelante siempre juntos, con las manos unidas y con el pueblo, con la gente, desde los territorios”, concluyó.