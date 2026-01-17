Exabogado de Pinochet: Fernando Barros suena ahora como el próximo ministro de Defensa

En un contexto de ajustes de última hora y críticas internas, el Presidente Electo José Antonio Kast habría designado al abogado Fernando Barros Tocornal como su próximo ministro de Defensa, según consigna La Tercera. La nominación, zanjada el viernes, se produjo luego de que Kast echara pie atrás en el nombramiento del periodista Guillermo Turner para esa cartera, luego de que El Semanal de El Mostrador diera a conocer la sanción de la CMF en contra del cuñado del profesional, José Antonio Labbé Valverde, por adquirir acciones de CMPC en período de bloqueo previo a la publicación de estados financieros y cuando Turner era ejecutivo de dicha empresa, propiedad del grupo Matte.

Tras la caída de Turner también se mencionó para el cargo de Defensa al exvicealmirante Alberto Soto, pero Barros habría tomado ventaja.

El cambio ocurre al cierre de una semana marcada por cuestionamientos al diseño del gabinete, principalmente desde los partidos cercanos a Kast, que resienten que el equipo ministerial esté integrado en su mayoría por independientes con poca experiencia política, con una marcada presencia de allegados a grandes grupos económicos y con personas con evidentes conflictos de intereses, como ocurre con el candidato a embajador de Chile en Estados Unidos, Andrés Ergas, como lo dio a conocer la Unidad de Investigación de El Mostrador..

A esto se sumó que el Partido Nacional Libertario (PNL) anunció que se restaría del próximo gobierno (aunque con elástico), generando alertas al interior del futuro gobierno, a lo que se añade el rechazo del senador electo Rodolfo Carter (REP) a asumir en Seguridad.

Asesor de Piñera y defensor de Pinochet

Fernando Barros, de 68 años, es abogado socio del estudio Barros & Errázuriz. Titulado de la Universidad de Chile y con especializaciones en Harvard y la London School of Economics, se dedica principalmente al área tributaria y gobiernos corporativos. Fue decano de la facultad de derecho de la Universidad Finis Terrae y profesor en la Adolfo Ibáñez.

Su especialización se condice con su historial profesional: en lo empresarial, es presidente del directorio de Oxiquim S.A., director de Collico S.A., consejero de la Sofofa y fue vicepresidente de Icare.

Vale subrayar que Barros fue investigado en el libro Empresarios zombis. La mayor elusión tributaria de la elite chilena, de Juan Andrés Guzmán y Jorge Rojas, donde se revela cómo algunos empresarios chilenos eludieron impuestos declarando grandes pérdidas tributarias que no habían generado, sino que comprado. Otrora asesor de Sebastián Piñera en temas tributarios y corporativos, el próximo titular de Defensa fue parte clave en varias de las maniobras elusivas de impuestos del exmandatario. Según la misma publicación, Barros Tocornal asesoró a Piñera en la adquisición de empresas en quiebra.

Además, se suman sus asesorías en diversos negocios, como la compra de Chilevisión y el parque Tantauco, además de la venta de la participación accionaria de Bancard en LAN (ahora LATAM Airlines).

Es consejero de la Sofofa y generó controversia cuando cuestionó al mundo empresarial por respaldar la idea de organizar en Chile la COP25, evento climático global que, semanas antes de su realización, debió ser suspendido debido al estallido social de octubre de 2019.

Barros se hizo públicamente conocido en 1998, año en que asumió la vocería y defensa de Augusto Pinochet durante su detención en Londres, instancia en la que participó del equipo que impulsó el retorno de dictador a Chile.

Aunque no milita en un partido, es cercano a las tiendas de Chile Vamos. Su nombramiento se oficializaría este martes 20 de enero, fecha que José Antonio Kast anunció en que daría a conocer el gabinete completo.