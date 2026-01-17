[Lo+leído] Contraloría detecta más de 400 construcciones irregulares cercanas al Parque La Campana

Las edificaciones, entre ellas hoteles y un club house, se ubican en las comunas de Olmué e Hijuelas. Ambos municipios deberán regularizar las obras o clausurarlas en un plazo de 60 días. Además, la CGR efectuará un sumario.

La Contraloría Regional de Valparaíso auditó a la Seremi de Vivienda (2022–2024) y detectó 416 propiedades sin autorización municipal en zonas rurales colindantes al Parque Nacional La Campana, en Olmué e Hijuelas.

En Olmué, 321 de 396 propiedades revisadas (81%) presentan edificaciones no autorizadas, situación que se ha arrastrado por 20 años sin medidas municipales, lo que derivará en un procedimiento disciplinario.

En Hijuelas, 95 de 374 propiedades (25,4%) no cuentan con permisos de edificación, aunque el municipio aseguró estar ejecutando acciones de regularización.

La auditoría detectó hoteles, club house, piscinas, canchas deportivas y otras instalaciones cuyas obras no coinciden con los permisos otorgados o carecen de patentes comerciales.

Ambos municipios deberán regularizar o clausurar las construcciones irregulares en un plazo de 60 días, y en Olmué además evaluar ventas irregulares de derechos sobre predios rurales y remitir antecedentes a instancias judiciales. Sigue leyendo en El Mostrador