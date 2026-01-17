[Lo+leído]La caída de Maduro puede ser un “multiplicador regional del crimen organizado”

El experto en crimen organizado señala que existen varios peligros latentes tras la intervención de EE.UU. en Venezuela. Uno de ellos es el tráfico por todo el continente de las armas que están en poder de los colectivos. Otro es la fragmentación de los grupos criminales en subgrupos más pequeños.

Pablo Zeballos, experto en crimen organizado y exoficial de inteligencia de Carabineros, advierte que el debilitamiento del poder central en Venezuela puede provocar la fragmentación de las redes criminales ligadas al régimen y el tráfico regional de armas desde los colectivos chavistas.

Zeballos explica que Venezuela funcionó durante años con una centralización política formal y una descentralización real del control territorial, dando origen a “estados dentro del Estado” sostenidos por economías ilícitas.

Según el analista, la ideología chavista se transformó en un instrumento funcional que permitió proteger negocios privados y redes criminales, cohesión que se rompe al desaparecer el garante político central.

A su juicio, la caída de ese modelo de protección no reduce el crimen organizado, sino que genera atomización, disputas territoriales y un aumento inicial de la violencia, favoreciendo a los grupos más agresivos y adaptables.

Zeballos alerta que Chile enfrenta el riesgo de importar conflictos criminales y prácticas violentas, por lo que se requiere anticipación, inteligencia y cooperación regional para evitar que el crimen se reconfigure más rápido que el Estado.