Embajada de Estados Unidos anuncia apoyo al Gobierno para combatir incendios forestales

El Gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en Chile, anunció una donación de asistencia para enfrentar los graves incendios forestales que afecta a las regiones de Ñuble y Biobío. El embajador estadounidense, Brandon Judd, informó mediante la red social X (anterior Twitter) que el presidente Donald Trump lo autorizó para concretar el respaldo.

“El presidente Trump me ha autorizado a apoyar a Chile con una donación de asistencia para enfrentar los incendios forestales. En los momentos más difíciles, Estados Unidos acompaña a Chile con acciones concretas para proteger las comunidades, vidas y recursos naturales”, afirmó a través de su perfil en la plataforma.

El presidente Trump me ha autorizado a apoyar a Chile con una donación de asistencia para enfrentar los incendios forestales.

En los momentos más difíciles, Estados Unidos acompaña a Chile con acciones concretas para proteger las comunidades, vidas y recursos naturales. 🇺🇸🇨🇱 — U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) January 18, 2026

Desde la cuenta oficial de la embajada en X se lamentó el fallecimiento de personas producto de los siniestros, 15 de los cuales ocurrieron en el Biobío. “Como en el pasado, Estados Unidos está comprometido con sus vecinos chilenos. La embajada brindará su apoyo, a través de la donación de equipos a Conaf y a Bomberos de Chile, lo más pronto posible“.

Lamentamos el fallecimiento de las vidas humanas en las regiones de Bío Bío y Ñuble.

Como en el pasado, Estados Unidos está comprometido con sus vecinos chilenos. La embajada brindará su apoyo, a traves de la donación de equipos a @conaf_minagri y a los @BomberosdeChile, lo más… — Embajada EE.UU. Chile (@EmbajadaEEUUcl) January 18, 2026

Los incendios, combatidos por personal de bomberos, brigadas de Conaf, la empresa Arauco y el Ejército, han provocado evacuaciones masivas en comunas como Quillón y Ránquil (Ñuble), y Penco, Tomé, Florida y sectores de Concepción (Biobío). Un incendio que comenzó la tarde del sábado afectó severamente sectores de Concepción, Penco y Tomé, arrasando la localidad de Punta de Parra y poblaciones en Lirquén. Hasta el momento, se han confirmado al menos 14 fallecidos solo en Penco, y se estima que cinco mil hectáreas han sido consumidas por las llamas.

Para enfrentar la catástrofe, se han desplegado 24 aeronaves y se han lanzado 87 alertas SAE. Un Boeing 737 tipo tanker se dirigirá desde Valparaíso hacia Los Ángeles para unirse a las labores de combate del fuego. Ante la gravedad de la situación, el Presidente Gabriel Boric decretó estado de excepción constitucional de catástrofe en ambas regiones, suspendió una visita a Chiloé y anunció un viaje a la zona para monitorear en terreno la emergencia.