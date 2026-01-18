Jedena del Biobío decreta toque de queda por incendios en cuatro localidades

El jefe de defensa nacional para la Región del Biobío, Edgardo Acevedo Pérez, decretó toque de queda para las localidades de Nacimiento, Laja, Penco y Lirquén. En las primeras tres, la medida se aplicará desde las 20:00 horas de hoy hasta las 6:00 del día de mañana. En tanto, la medida en Lirquén correrá desde las 19:00 “hasta nueva orden”.

La medida había sido adelantada tras la reunión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) de esta mañana, en donde el ministro del Interior, Álvaro Elizalde anunció que “eventualmente se decretará toque de queda”. Igualmente, el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, confirmó también la noticia tras recibir el anuncio del Presidente Gabriel Boric, “solo falta la formalidad”.

“El incendio no está controlado y hoy puede ser mucho peor que ayer: más temperatura, más viento. Por eso es tan importante que prontamente se decrete el toque de queda, para evitar la circulación de personas y que los equipos de emergencia puedan circular con mayor fluidez”, advirtió Giacaman en conversación con Tele13. El gobernador también expresó su tranquilidad con la medida, por cuanto “tengo la certeza de que esa herramienta nos va a dar más seguridad y nos va a permitir disminuir la frecuencia de los autos en las calles”.

La auditoría explica que durante el horario señalado,” toda persona deberá permanecer en sus domicilios, quedando estrictamente prohibida la circulación peatonal y vehicular. Se exceptúa de tal prohibición el personal de Bomberos, Conaf, Senapred, Servicio Médico Legal, Asistencia de Salud, policial, militar, municipal, regional y otros servicio públicos o privados que trabajen en el control e implementación del referido toque de queda”.

De momento, medida no se aplicará en Ñuble

En tanto, la medida no será aplicada en la Región del Ñuble. “He estado hablando con el general Urrutia, quien está a cargo de la Región del Ñuble. Le he transmitido el apoyo del Presidente de la República al mando que está ejerciendo el Ejército en todas las medidas preventivas para asegurar la seguridad de las personas. Pero por ahora, no va a haber novedades en la Región del Ñuble“, informó el titular de Interior desde la zona, a la cual se desplazó durante el mediodía de hoy.

El general de brigada y Jedena del Ñuble, Carlos Urrutia explicó las razones de la decisión: “Hemos estimado que se podría producir durante esta catástrofe, de características dinámicas, una contraposición entre disponer que la gente se quede en sus casas y, posteriormente, ordenarles evacuar. Hemos estimado en el análisis que no es necesario en el momento”.