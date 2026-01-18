[Lo+leído] Festival de conflictos de interés: grupos económicos desembarcan en gabinete de JAK

Si se concreta lo que se viene orquestando, el gobierno de José Antonio Kast reflejará un claro desembarco de la élite empresarial en decisiones clave. Con figuras vinculadas a grandes conglomerados, su llegada genera alarma por el poder del sector privado en la esfera pública, sin mediación alguna.

El inicio del gobierno de José Antonio Kast está marcado por inquietud política incluso dentro de la derecha, debido a un gabinete en formación que muestra una fuerte presencia directa del gran empresariado, desplazando a los partidos políticos que originalmente respaldaron su candidatura y abriendo temores por conflictos de interés.

Uno de los casos más sensibles es la eventual llegada de Francisco Pérez Mackenna, histórico operador del Grupo Luksic, a la Cancillería, lo que genera cuestionamientos por los múltiples intereses económicos y litigios internacionales del conglomerado, especialmente en minería, comercio y relaciones con Estados Unidos.

En Hacienda, el nombre de Jorge Quiroz concentra críticas transversales: pese a su rol clave en el diseño del programa económico de Kast, su historial de asesorías a grupos empresariales involucrados en colusión y disputas regulatorias (pollos, farmacias, pesca, litio) alimenta la percepción de un “festival de conflictos de interés”.

La eventual designación de Fernando Rabat en Justicia también genera controversia, por su trayectoria ligada al pinochetismo jurídico, su participación en la defensa de Pinochet y sus vínculos familiares y de confianza con el Grupo Claro, lo que tensiona el perfil del futuro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Finalmente, el frustrado nombramiento de Guillermo Turner en Defensa evidenció los límites políticos de este “desembarco empresarial”: sus lazos con CMPC y el Grupo Matte, especialmente en un contexto sensible como la macrozona sur, provocaron resistencias incluso en sectores cercanos a Kast y terminaron por bajar su nominación. Sigue leyendo en El Mostrador