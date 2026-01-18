Publicidad
[Lo+leído] Festival de conflictos de interés: grupos económicos desembarcan en gabinete de JAK

Por: El Mostrador

Si se concreta lo que se viene orquestando, el gobierno de José Antonio Kast reflejará un claro desembarco de la élite empresarial en decisiones clave. Con figuras vinculadas a grandes conglomerados, su llegada genera alarma por el poder del sector privado en la esfera pública, sin mediación alguna.

  • El inicio del gobierno de José Antonio Kast está marcado por inquietud política incluso dentro de la derecha, debido a un gabinete en formación que muestra una fuerte presencia directa del gran empresariado, desplazando a los partidos políticos que originalmente respaldaron su candidatura y abriendo temores por conflictos de interés.
  • Uno de los casos más sensibles es la eventual llegada de Francisco Pérez Mackenna, histórico operador del Grupo Luksic, a la Cancillería, lo que genera cuestionamientos por los múltiples intereses económicos y litigios internacionales del conglomerado, especialmente en minería, comercio y relaciones con Estados Unidos.
  • En Hacienda, el nombre de Jorge Quiroz concentra críticas transversales: pese a su rol clave en el diseño del programa económico de Kast, su historial de asesorías a grupos empresariales involucrados en colusión y disputas regulatorias (pollos, farmacias, pesca, litio) alimenta la percepción de un “festival de conflictos de interés”.
  • La eventual designación de Fernando Rabat en Justicia también genera controversia, por su trayectoria ligada al pinochetismo jurídico, su participación en la defensa de Pinochet y sus vínculos familiares y de confianza con el Grupo Claro, lo que tensiona el perfil del futuro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
  • Finalmente, el frustrado nombramiento de Guillermo Turner en Defensa evidenció los límites políticos de este “desembarco empresarial”: sus lazos con CMPC y el Grupo Matte, especialmente en un contexto sensible como la macrozona sur, provocaron resistencias incluso en sectores cercanos a Kast y terminaron por bajar su nominación.

