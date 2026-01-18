[Lo+leído] La sarcástica columna de Carlos Peña sobre la reunión de J. A. Kast con académicos

El Presidente electo almorzó con miembros de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, tras lo cual el rector de la UDP lo describió como “un vecino despojado de abstracciones almorzando con los académicos”.

El Presidente electo José Antonio Kast sostuvo un almuerzo con miembros de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, encuentro que fue destacado por El Mercurio tanto en su sección de Vida Social como en una columna de opinión escrita por el rector de la UDP, Carlos Peña, quien asistió a la cita.

En su columna “Almorzando con los vecinos”, Peña relata que, pese al nivel intelectual de los asistentes, las preguntas formuladas —como la referida a las relaciones internacionales— no dieron paso a exposiciones conceptuales profundas ni a despliegues retóricos o técnicos, a diferencia de lo que habrían hecho expresidentes como Lagos, Piñera, Bachelet o Boric.

El columnista describe a Kast como un personaje más bien doméstico y poco dado a la abstracción, al que caracteriza como “un vecino ante todo orientado a la vida familiar” y con “alergia a la más mínima abstracción”, alejándolo del perfil clásico del político intelectual.

Peña recurre a una comparación literaria para explicar su impresión: señala que Kast no es como el protagonista de Desde el jardín de Jerzy Kosinski, pero sugiere que podría inspirar una novela titulada Desde el hogar, donde la vida doméstica se convierte en el eje del discurso político.

Finalmente, el rector sostiene que, cuando el encuentro parecía trivial, uno de los académicos resignificó el planteamiento al interpretarlo como una "modesta mirada conservadora" con sustento filosófico, lo que llevó a Peña a concluir que Kast, ya fuera de competencia electoral, se muestra cómodo siendo simplemente "un vecino" que conversa sin abstracciones con el mundo académico.