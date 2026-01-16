La sarcástica columna de Carlos Peña sobre la reunión de J. A. Kast con académicos

Un almuerzo con los miembros de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales sostuvo el miércoles el Presidente electo, José Antonio Kast. Como lo muestran las imágenes de la sección “Vida Social” de El Mercurio, entre los asistentes estaban José Rodríguez Elizondo, Fernando Montes, Patricia Matte, Carlos Frontaura, Cristián Zegers y Carlos Schaerer (exdirector y actual director de dicho diario), José Luis Cea, Cristián Larroulet, Cristián Warnken, Eugenio Tironi, José Bidart, Enrique Barros, Joaquín Fernandois, Luis Riveros, Carlos Cáceres y Jorge Correa Sutil.

Sin embargo, la página de fotos no fue la única nota al respecto, pues El Mercurio también publicó ayer una columna escrita por otro de los asistentes al evento, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, titulada “Almorzando con los vecinos”.

En ella, Peña parte diciendo que, dada la talla del invitado, se esperaba que hubiera preguntas “sesudas o importantes”, y menciona algunas, como la formulada por el abogado, periodista y exdiplomático José Rodríguez Elizondo, quien inquirió al sucesor de Gabriel Boric sobre las relaciones con los vecinos.

“Pero ninguna de esas preguntas desató una concepción conceptual, antecedida de silencios espesos y meditabundos, como la que habría hecho Ricardo Lagos; ni fue pretexto para mostrar soltura en el manejo de los datos y las cifras, con ánimo competitivo, como habría ocurrido con Sebastián Piñera; ni dio ocasión para exponer, con habilidad retórica y trazos de poesía, las transformaciones estructurales que el país demandaba, como lo habría hecho a la menor provocación el Presidente Gabriel Boric; ni tampoco hubo un despliegue de experiencia y empatía, salpicada con bromas, como solía hacerlo la Presidenta Bachelet. No, nada”, aseveró el columnista, quien describió al futuro mandatario como alguien que parecía “un vecino ante todo orientado a la vida familiar”, agregando la frase lapidatoria: “La alergia a la más mínima abstracción”.

Luego continuó: “No fue precisamente como Desde el jardín, la novela de Kosinski”, pero aprovechó la negación para hacer una afirmación: que Kast “podría inspirar una novela titulada Desde el hogar”. Por cierto, la novela de Kosinski (que tiene una excelente versión fílmica, protagonizada por Peter Sellers y Shirley MacClaine) trata sobre un jardinero analfabeto que se convierte en una especie de gurú de la política, luego de haber pasado casi toda su vida cuidando el jardín de su empleador.

“La domesticidad, en suma, como inspiradora de un programa gubernamental”, reflexiona Peña, citando a Aristóteles, quien decía que, al final, los problemas públicos son la extensión de una casa.

Según su relato, cuando los académicos estaban comenzando a pensar “que todo esto podía ser banal, trivial y sin fondo”, uno de ellos “lanzó un salvavidas y logró revestir de dignidad ese discurso sencillo”, al observar que quizá lo que el país necesitaba era “una modesta mirada conservadora”, la que explicó en términos filosóficos.

“El presidente se alegró al descubrir tamaña profundidad en sus palabras”, escribió el rector de la UDP, para concluir diciendo que “sabe que ya no está compitiendo y ahora puede ser él: un vecino despojado de abstracciones almorzando con los académicos”.