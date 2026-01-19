Brunner y derrumbe ideológico de izquierdas: “No veo grupo en torno a Boric que demuestre madurez”

El sociólogo y exministro secretario general de Gobierno, José Joaquín Brunner, abordó el momento que atraviesan las izquierdas chilenas y planteó un diagnóstico crítico sobre el oficialismo y el futuro del sector, en medio de las tensiones entre el Socialismo Democrático, el Partido Comunista y el Frente Amplio.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Brunner sostuvo que el escenario actual responde a un “derrumbe ideológico” más profundo. A su juicio, la idea de articular una gran coalición de izquierdas carece de viabilidad real. “Yo creo que es una absoluta quimera y es una quimera puramente defensiva y desde ese punto de vista retardataria”, afirmó, explicando que se trata de una reacción frente al avance de nuevas derechas más que de un proyecto con identidad propia.

El académico señaló que hoy se intenta “defender derechos precarios que se han ido construyendo”, en lugar de proponer un lenguaje creativo y de futuro. En esa línea, fue categórico: “Una coalición hoy día de estas fuerzas agotadas es una coalición agotada, que nace agotada”.

Brunner proyectó además un escenario de mayor fragmentación política en la centroizquierda. “Yo creo que viene una cosa mucho más confusa, mucho más riesgosa, mucho más dolorosa de separación y atomización de todo esto, de desaparición de buena parte de las estructuras partidarias de las izquierdas”, dijo, comparando este proceso con la pérdida de relevancia histórica de colectividades como la Democracia Cristiana o el Partido Radical.

Consultado por el rol del Presidente Gabriel Boric en una eventual recomposición del sector, el exministro fue escéptico. “No, no lo veo, digamos, ni con esas capacidades ni en esa condición”, afirmó, aclarando que el problema no debe centrarse en figuras individuales, sino en corrientes de pensamiento y generaciones políticas.

En ese sentido, remarcó: “No veo todavía que haya en torno a Boric un grupo que efectivamente haya mostrado o demuestre la madurez para ponerse en una perspectiva de ese tamaño”.

A su juicio, el oficialismo aparece hoy más concentrado en resistir el momento político adverso que en liderar una transformación de largo plazo. “Los veo realmente mucho más reducidos a cómo sobrevivir la etapa complicada que viene ahora”, concluyó.