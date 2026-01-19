“Dimos espacio”: Experto en incendios critica a la DGAC por no actualizar rutas aéras nocturnas

El consultor en manejo de incendios forestales y exbrigadista Pedro Inostroza lanzó críticas a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), acusando que la falta de actualización de las rutas aéreas de emergencia impide el uso efectivo de aeronaves durante la noche en el combate de los siniestros.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Inostroza relató que, pese a que las condiciones meteorológicas permitían operar temprano, la respuesta aérea fue tardía. “Eran las 12 del día y recién estaba despegando el avión Boeing 737 a la zona sur, o sea, le dimos espacio a un incendio que ya sabemos que va fuera de control casi ya cinco horas”, afirmó.

El especialista explicó que el problema no está en los medios disponibles, sino en la normativa. “Estos aviones, tanto el 737 como el Coulson C-130 pueden operar de noche, están facultados para operar de noche, pero en Chile no hay norma, no hay una ley que les permita operar de noche”, señaló. Según detalló, la ausencia de planificación impide autorizar vuelos nocturnos: “No hay mapeos de cable, no hay mapeos de altura, no hay referenciaciones de puntos complicados para poder realizar las descargas”.

Inostroza fue enfático en subrayar que la limitación es local. “El problema lo tenemos acá nosotros, no los aviones ni los equipos, los equipos están facultados para el combate nocturno”, dijo, contrastando la situación con lo que ocurre en Estados Unidos, donde aeronaves de gran tamaño realizan descargas durante la noche con turnos rotativos de tripulación y mantención.

El exbrigadista agregó que la misma situación se repite con los helicópteros pesados que hoy operan en el sur del país. “El S-64 Sikorsky también tiene sistemas para hacer descargas nocturnas. El Black Hawk que se está ocupando también tiene capacidad nocturna”, afirmó, insistiendo en que la falta de rutas aéreas de emergencia actualizadas es el principal obstáculo.

Finalmente, apuntó directamente a la autoridad aeronáutica: “Es un tema que nosotros en Chile no tenemos actualizado como las rutas aéreas o rutas de emergencia para que ellos puedan operar. Y la DGAC es la encargada de hacer este planeamiento (…) y eso no se ha hecho. Eso es muy llamativo”.