“Donde Chile nos necesita”: TECHO lanza campaña para responder a la emergencia por incendios

Ante el estado de catástrofe que afecta a las regiones de Ñuble y Biobío, la fundación TECHO-Chile lanzó la campaña solidaria “Donde Chile nos necesita”, orientada a apoyar a las familias que han perdido sus viviendas o fuentes de sustento a causa de los incendios forestales.

“Esta emergencia exige una respuesta rápida y solidaria. Nuestro trabajo hoy está enfocado en acompañar a las familias desde el primer momento, asegurando apoyo concreto y oportuno en uno de los momentos más difíciles que pueden enfrentar”, dijo Gonzalo Rodríguez, Director Ejecutivo de TECHO-Chile. “La colaboración de la ciudadanía es clave para llegar a quienes más lo necesitan y comenzar, junto a ellos, el camino de la recuperación”, añadió.

En este contexto, la fundación inició una campaña de recaudación de fondos destinada a entregar soluciones habitacionales de emergencia y apoyo directo a las familias damnificadas. Las donaciones pueden realizarse a la cuenta corriente del Banco Estado N° 7030, RUT: 64.533.130-1, correspondiente a Fundación Un Techo Para Chile. Mientras que las consultas y más información estarán disponibles en el correo emergencia.chile@techo.org

“En Bulnes se habla de más de 70 viviendas que fueron afectadas, y en Quillón son alrededor de 100. Pero la verdad es que son números preliminares, no son el reporte final y no está controlado el incendio en ninguna de las dos regiones (Ñuble o Biobío) en su totalidad”, explicó la directora social de TECHO-Chile, Isidora García en entrevista para Cooperativa. También informó que los equipos ya se encuentran en terreno y coordinando acciones con las autoridades locales.

Desde TECHO-Chile señalaron que sus equipos ya se encuentran desplegados en las zonas afectadas, levantando información junto a las comunidades y coordinando acciones con autoridades locales para dimensionar el impacto real de la emergencia. La fundación recalcó que este trabajo permitirá orientar de mejor forma la ayuda y priorizar a las familias en situación de mayor vulnerabilidad.

Según la organización, el objetivo es movilizar recursos de manera eficiente, priorizando a las personas más afectadas por la emergencia. La campaña ya se encuentra en marcha en las zonas con mayor daño, en un escenario donde las cifras oficiales reportan 19 personas fallecidas, más de 1.500 damnificados y al menos 325 viviendas afectadas.