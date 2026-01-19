Jesuitas insisten en que Berríos cometió conductas “que trasgredieron límites y causaron daño”

Luego de que el fin de semana pasado el sacerdote Felipe Berríos renunciara a la orden jesuita, denunciando una suerte de persecución de esta hacia él, luego de haber sido absuelto canónicamente de ocho acusaciones de abuso sexual, la orden religiosa reaccionó hoy, asegurando que “aún cuando en ciertas instancias no se haya alcanzado la certeza moral exigida en el proceso canónico respecto de algunos de los hechos, se constataron conductas que transgredieron límites y causaron daño”.

El sábado, Berríos dio a conocer una carta en la cual aseguró que “las investigaciones y el proceso a los cuales fui sometido, según el DDF (Dicasterio para la Doctrina de la Fe), no tuvieron aquella exigida criticidad jurídica y, por tanto, carecen de valor para haberme podido condenar”.

Debido a que las resoluciones del DDF (una suerte de Corte Suprema del Vaticano) no son apelables, Berríos debían ser reincorporado de inmediato a la Compañía de Jesús, pero según él, para esta, “soy igualmente responsable de hechos que no cometí”, agregando que “ninguna de las ocho denunciantes habló nunca de relaciones sexuales, desnudos, tocamientos de genitales o palabras soeces denigratorias u ofensivas. La mayoría de estos relatos, como quedó demostrado en el Decreto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se fueron construyendo con el tiempo y tienen múltiples inconsistencias”.

En esa línea, agregó: “No tengo rencor ni rabia, solo una profunda tristeza por el comportamiento de algunos hermanos jesuitas”, aseverando que se le habían impuesto una serie de condiciones.

Por su parte, el provincia de los jesuitas en Chile, Cristóbal Beytía, aseveró que las medidas que se adoptaron en contra de Berríos “responden al mérito de los antecedentes disponibles y al deber de actuar con responsabilidad. Dichas medidas se sustentan en lo recabado durante la Investigación Previa y el Proceso Administrativo Penal, realizados por expertos independientes, y la convicción alcanzada como Compañía de Jesús”.

Del mismo modo, aseveró que “estas decisiones expresan el deber eclesial de asumir con responsabilidad situaciones que han causado un daño profundo a personas concretas, afectando su integridad y la confianza de nuestra comunidad”.