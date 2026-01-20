Abogado analiza responsabilidad en incendios: “La clave está en prevención, no solo en nueva ley”

Ante el debate sobre una nueva Ley de Incendios, el profesor Pedro Fecci, de la Escuela de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAcademia), entrega una mirada crítica y propone un cambio de enfoque. Para el experto, una ley por sí sola no eliminará el riesgo de catástrofes, sino que se debe priorizar “las posibles medidas de prevención de los riesgos, y las responsabilidades de los órganos encargados”.

Fecci explica que en el marco legal actual, la responsabilidad por daños provocados por incendios no recae exclusivamente en quien inicia el fuego. “Puede producirse por otras situaciones de negligencia en la prevención o alerta, en que las entidades públicas, tanto a nivel local como nacional –como el Senapred–, tienen el deber de generar planes de prevención y evacuación adecuados, así como activar las alertas y posibilitar las vías de escape”, detalla.

El académico de la carrera de Derecho UAcademia enfatiza que “la negligencia en alguna de estas etapas puede dar lugar a la responsabilidad del Estado, aunque no la tenga en el inicio del incendio”. Este punto es crucial para comprender dónde deben reforzarse los esfuerzos y la rendición de cuentas.

No obstante, el profesor identifica un obstáculo significativo para la justicia: la dificultad probatoria. “Muchas veces esa responsabilidad tiene una gran dificultad de prueba, sobre todo de cuál es la contribución al daño de cada uno de los actores”, señala. Frente a esto, propone un fortalecimiento concreto: “Podría mejorarse en el sentido de que, si una persona es reconocida como víctima de estos desastres, pueda tener una presunción de prueba a su favor. Esto incentiva a mejorar las medidas de prevención y evacuación”, argumenta.

Esta perspectiva desde el Derecho de Daños y la Responsabilidad Estatal aporta al debate público un ángulo jurídico esencial, desplazando la discusión desde la mera sanción hacia la prevención, la gestión del riesgo y los mecanismos que garantizan justicia para las víctimas.