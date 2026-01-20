Dip. electo Lorca (Rep) y MinMujer en manos del PSC: responde “a la mirada diferente” del feminismo

El diputado electo del Partido Republicano por el distrito 6, Benjamín Lorca, abordó el eventual desembarco del Partido Social Cristiano (PSC) en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, defendiendo que dicha definición responde a una visión distinta a la impulsada por el actual gobierno.

En entrevista con Al Pan Pan de Mirna Schindler, Lorca calificó como positivo el posible nombramiento de Judith Marín, secretaria general del PSC, como futura ministra de la Mujer. “Me parece un súper buen nombre, me parece también, insisto, mujer, bastante joven, Judith, es un perfil distinto, pero también responde a la mirada diferente que nosotros tenemos respecto del Ministerio de la Mujer, de los movimientos feministas”, afirmó.

El parlamentario electo sostuvo que Marín representa a sectores que no se sienten reflejados en el feminismo institucional. “Creo que representa hoy día a muchas mujeres del país, es decir, evangélica, igual que yo, y representa a un número importante de mujeres que tal vez no se ven necesariamente representadas por otros liderazgos, como el mismo liderazgo de la ministra Orellana”, señaló.

Lorca agregó que este tipo de nombramientos también reflejan un recambio generacional en la política. “Muchos de los que resultamos electos somos una nueva generación, que no venimos de las élites políticas ni económicas, sino que creemos que hay un desafío común de recuperar nuestro país”, indicó.

Consultado sobre si el cambio de liderazgo podría implicar transformaciones profundas en la orientación del ministerio, el diputado electo respondió que el desafío será compatibilizar convicciones personales con el ejercicio de cargos públicos. “Todos tenemos una filosofía, una ideología, creencias e ideas que sostienen nuestra convicción. Nadie es neutro en este sentido”, sostuvo.

En esa línea, comparó el futuro gobierno con la actual administración. “La ministra Orellana, el Presidente Boric y los miembros de su gobierno tenían una ideología súper clara (…) Nosotros tenemos otra visión del mundo, otra visión, muy diferente, y en ese sentido van a ser esas visiones las que ganaron además en la segunda vuelta”, concluyó.