Gobernador del Biobío denuncia planificación tras incendios y cuestiona presencia de civiles

El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, aseguró que los incendios forestales que afectan a la región no responderían a hechos aislados, sino a una planificación deliberada, y cuestionó la presencia de civiles en sectores críticos que han dificultado las labores de emergencia. En paralelo, informó gestiones con el equipo del Presidente electo, José Antonio Kast, para avanzar en un plan de reconstrucción.

En entrevista con radio Cooperativa, Giacaman denunció que detrás de los focos más destructivos de los megaincendios existiría la acción de personas con conocimientos técnicos avanzados.

“Creo que son personas enfermas, quizás un grupo de personas enfermas, pirómanos (…) Hay gente enferma que tiene el conocimiento y, como tiene el conocimiento, lo planea bastante bien para generar el impacto que hemos visto en estos días”, sostuvo la autoridad, comparando la situación con tragedias anteriores ocurridas en Valparaíso y Coronel, donde participaron exbomberos y exbrigadistas en el origen del fuego.

En esa línea, el gobernador valoró como “una señal muy buena” la detención en Penco de un hombre de 50 años, sorprendido iniciando fuego en matorrales del sector Villa Margarita. Según indicó, las investigaciones por el origen de los incendios se mantienen en curso.

“Ayer nos acompañó en el Cogrid la fiscal regional y planteó que todos los orígenes se están investigando y que también ha recibido harta presión de parte del fiscal nacional. Confío en la justicia y sé que a veces puede tardar, pero lo importante es que se investigue bien para poder tener buenos resultados”, afirmó.

Otro punto de tensión señalado por la autoridad ha sido la presencia de civiles en zonas de riesgo, lo que ha dificultado el trabajo de brigadistas y Bomberos. “Había un sector en Lirquén absolutamente colapsado de vehículos; una mayoría iba a ayudar, pero había otros desubicados que van solo a sacar fotos”, lamentó Giacaman, llamando a canalizar la ayuda únicamente a través de centros oficiales en Concepción, Penco y Tomé.

Pese a que el combate del fuego continúa activo en sectores como Chaimávida y Florida, el gobernador confirmó que ya iniciaron coordinaciones con el equipo del Presidente electo, José Antonio Kast, con miras a la reconstrucción.

“Nosotros ya comenzamos la conversación con el Presidente electo y con su equipo; estuvimos con Martín Arrau y con Iván Poduje”, señaló, explicando que el objetivo es avanzar hacia soluciones definitivas como viviendas industrializadas y paneles modulares, replicando experiencias previas de reconstrucción público-privada.

Finalmente, Giacaman indicó que ya se iniciaron conversaciones con gremios empresariales para preparar lo que denominó “la gran pedida” de recursos, subrayando que la prioridad debe estar puesta en la reconstrucción. Respecto de una eventual visita del Mandatario electo a la zona, precisó que esta se evaluará de manera coordinada para no interferir con la gestión de la emergencia que lidera el actual Gobierno.