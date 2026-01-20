Ministra Vallejo y despacho de Ley de Incendios: “No deberíamos esperar a que otro siniestro suceda”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó el estado del proyecto de ley de incendios, apuntando a la Comisión de Hacienda del Senado por la prolongada demora en su tramitación, discusión que —según afirmó— se arrastra desde hace más de dos años y cuya urgencia vuelve a quedar en evidencia tras una nueva temporada de emergencias.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la discusión del proyecto de ley de incendios, señalando que “llevamos dos años tratando de sacarla adelante y ha estado, lamentablemente, parada en la Comisión de Hacienda del Senado”.

La ministra afirmó que pueden existir diferencias en torno al proyecto, “pero que esté parado por mucho tiempo la verdad no es bueno, no es bueno para el país”.

En conversación con Turno, Vallejo señaló que el proyecto se viene discutiendo desde la temporada de incendios anterior y que debieron repetirse las condiciones para que el tema volviera a instalarse en la agenda legislativa. “No deberíamos esperar a que otro siniestro suceda para poder despachar esta ley”, enfatizó.

Además, la ex dirigente estudiantil recordó que, pese a que el Ejecutivo declare urgencia en un proyecto, aquello no obliga al Congreso a discutirlo en esos términos. Al respecto, sostuvo: “La sala depende mucho del acuerdo de los comités parlamentarios para que las urgencias se respeten”.

La vocera de Gobierno afirmó que para una mejor planificación territorial es necesaria una ley de incendios. “Cómo exigir no solo al sector público, sino que al mundo privado, tener los cortafuegos necesarios para evitar que se propague con facilidad o rapidez el fuego”, sentenció la ministra.

La respuesta de Ximena Rincón ante las declaraciones de Vallejo

La presidenta de la Comisión de Hacienda, la senadora demócrata Ximena Rincón, aclaró que “la Comisión de Hacienda ha estado trabajando en el proyecto de ley de incendios”. Además, agregó: “Ha sido revisado técnicamente con nuestro equipo y el propio Ejecutivo”, señalando que en el mismo proyecto existen diferencias que, lamentablemente, no se han podido resolver hasta el día de hoy.

“Lo más grave es que este proyecto, con las obligaciones que impone a los medianos y pequeños propietarios —obligaciones perentorias que representan aportes monetarios—, los propietarios de la tierra van a tener que venderla y se va a concentrar en los grandes poseedores de la misma”, advirtió.

Para finalizar, la senadora sentenció: “Este proyecto de ley no está financiado; no está en el listado de obligaciones comprometidas por el Ejecutivo”.