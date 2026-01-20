Cordero no descarta querella por detenido acusado de iniciar incendio en Penco

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a las acciones del Gobierno en contra de individuo sorprendido iniciando un incendio. El sujeto fue detenido por Carabineros tras ser retenido por vecinos, quienes lo habrían sorprendido encendiendo vegetación con un encendedor en las cercanías del cuartel de Bomberos del sector Villa Margarita. De acuerdo con la policía, el individuo registra antecedentes por hurto e infracción a la Ley de Drogas y este martes pasará a control de detención.

Consultado por las eventuales acciones del gobierno, Luis Cordero indicó que el Ejecutivo está revisando los antecedentes del caso y que, como en situaciones anteriores vinculadas a incendios forestales, se evaluará la presentación de acciones judiciales. “El gobierno está haciendo un análisis detenido de la información disponible y va a ejercer las querellas que correspondan”, afirmó.

El ministro añadió que estará “especialmente atento” al desarrollo del control de detención para definir los pasos a seguir, subrayando que en la temporada pasada ya se actuó judicialmente contra quienes resultaron involucrados en este tipo de ilícitos.

En la misma línea, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recalcó que la investigación está en manos del Ministerio Público, organismo que deberá determinar si se formaliza al imputado y bajo qué delitos. “Es la Fiscalía la que tiene que anunciar si se va a proceder a la formalización y sobre qué base jurídica”, señaló.

Desde Carabineros, el mayor Bruno Gallardo precisó que al momento de la detención se incautó un encendedor, presuntamente utilizado para iniciar el fuego, además de una bolsa de nailon con cables de cobre en su interior. El hombre fue trasladado a la Tercera Comisaría de Penco, a la espera de su comparecencia ante el tribunal.

En paralelo, las autoridades condenaron un ataque contra un carro de Bomberos en Angol, ocurrido mientras voluntarios combatían un incendio forestal en el sector de Colonia Manuel Rodríguez. El hecho incluyó apedreos, amenazas directas, disparos y daños a un vehículo perteneciente a la fuerza de tarea de la Región de Los Ríos.

El ministro Elizalde afirmó que se trata de hechos “difíciles de concebir” y aseguró que se investigarán para evitar la impunidad. “En la medida en que la investigación permita identificar a los responsables, se aplicará el máximo rigor de la ley”, sostuvo.