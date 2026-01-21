Damnificados por incendios podrán atenderse gratis en clínicas privadas mediante convenio Fonasa

En el contexto de la emergencia por los incendios forestales en el sur del país, el Ministerio de Salud y Fonasa activaron un convenio especial con prestadores privados que permitirá a las personas damnificadas recibir atención ambulatoria gratuita, siempre que cuenten con la Ficha Básica de Emergencia.

En el marco de la emergencia por los incendios forestales, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al director de Fonasa, Camilo Cid, anunciaron la activación de un sistema especial de atención sanitaria para situaciones de desastre, que extiende el beneficio de Copago Cero a personas afectadas.

📍En el marco de la emergencia por los incendios forestales, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al director de Fonasa, Camilo Cid, firmaron la activación del sistema especial de atención de salud para emergencias y desastres, con apoyo de prestadores privados en… pic.twitter.com/7MhCAJDiNy — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 21, 2026

El mecanismo permitirá que quienes figuren como damnificados, tras completar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), puedan acceder a prestaciones ambulatorias sin costo en centros privados en convenio. Según explicó la ministra Aguilera, una vez que las personas estén registradas como afectadas, “van a poder acceder a atenciones dentro de estos centros privados en complemento a la atención que nosotros entregamos en los centros públicos con un Copago Cero, a través del convenio que está extendiendo Fonasa con cada uno de ellos”.

Por su parte, el director de Fonasa señaló que el sistema comenzó a operar a partir de este domingo, cuando se contactó a distintas clínicas para implementar el convenio, el cual ya ha sido utilizado en otras emergencias, como ocurrió con los damnificados de los incendios en Viña del Mar y Valparaíso en 2024.

En esta ocasión, los prestadores privados que se sumaron al convenio son Bupa, ACHS, UC Christus, Sanatorio Alemán, Clínica Biobío y Andes Salud. En el caso de las instituciones que cuentan con redes fuera de la región, el beneficio también se extiende a esas zonas, considerando que algunas personas damnificadas se encuentran alojadas en casas de familiares fuera del territorio afectado.

Respecto del funcionamiento del sistema, se indicó que el acceso es similar al de otras emergencias, ya que las personas podrán atenderse en las seis clínicas adscritas “de forma gratuita, de forma electiva y de forma espontánea”, de manera que no enfrenten barreras para recibir atención cuando lo requieran.

El convenio se encuentra amparado por el decreto de emergencia y tendrá vigencia hasta el 31 de marzo, salvo que la alerta sea extendida. Finalizado ese período, los pacientes deberán retomar la atención en los servicios de salud a los que se encuentran adscritos habitualmente.

Para acceder a este beneficio, las personas deben contar con la Ficha Básica de Emergencia y luego comunicarse con el call center de Fonasa para solicitar un número de identificación, con el cual podrán concurrir al centro privado de su elección.