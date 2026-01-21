Descartan ataque a Bomberos tras denuncia por disparos en Concepción

Voluntarios de la Quinta Compañía de Bomberos de Concepción informaron la presencia de disparos mientras combatían un incendio en el sector Puente 3, a la altura de Las Pataguas, en la Región del Biobío, hecho que fue abordado posteriormente por autoridades comunales y militares, quienes entregaron versiones sobre lo ocurrido.

De acuerdo con información preliminar, los bomberos alertaron la presencia de sujetos y vehículos que no serían habituales en el sector de Las Pataguas, tras lo cual se habrían escuchado ruidos que fueron interpretados como disparos mientras se desarrollaban las labores de emergencia.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, calificó el hecho como grave y afirmó que “un disparo a nuestros bomberos en pleno estado de catástrofe constitucional. Eso no puede pasar”, agregando que se trata de “un hecho grave que sucedió en Concepción” y que, a su juicio, “amerita el toque de queda en el sector rural”.

En ese contexto, sostuvo que “lo hemos dicho, lo hemos planteado y la idea es que se concrete y necesitamos más patrullajes de las Fuerzas Armadas”, señalando además que “necesitamos el apoyo en este estado constitucional de todas las fuerzas, de todas las instituciones para poder combatir”.

Asimismo, el jefe comunal indicó que “aquí podemos ver también que hay gente delincuente, terroristas, que probablemente estén quemando nuestros lugares forestales y estén provocando todo esto. No sabemos el motivo y ahora ataque con disparos a nuestros bomberos. Es gravísimo”.

Por su parte, el contraalmirante Acevedo se refirió al incidente registrado en el sector Puente 4 y señaló que “el ataque en sí no existió según los antecedentes que nosotros tenemos”. Según explicó, la situación se originó a partir de la denuncia realizada por Bomberos y de reportes de vecinos, indicando que “el hecho es que escucharon y vieron la presencia de vehículos que no son normales en el área, y escucharon (vecinos) lo que a su parecer podría ser identificados como disparos”.

📣 Contraalmirante Acevedo descarta ataque armado a Bomberos en incendio de Florida Más informaciones en https://t.co/oYooeXaG06 ✅ pic.twitter.com/FNbL1aCItd — Medios UdeC (@MediosUdeC) January 21, 2026

Acevedo precisó que “no hay personal herido, no hay impacto balístico en ninguno de los carros y no hay evidencia tampoco en el terreno”, y recalcó que, pese a ello, “dada la denuncia, se actuó en forma inmediata, rápida y concisa con un equipo multisectorial, porque hay presencia territorial, disuasoria, y para poder efectuar, además, los patrullajes de seguridad correspondientes”.

El hecho se suma a un ataque registrado previamente en Angol, donde voluntarios de Bomberos fueron apedreados y también recibieron disparos mientras atendían una emergencia.