Ñuble sigue en llamas: 13 incendios se mantienen activos

Hola, amigos:

Tendrán que perdonarnos y entendernos, pero en esta ocasión llegamos tristes y con el corazón apretado. Los incendios forestales han vuelto a dejarse caer en la Región de Ñuble, provocando un cuantioso desastre y dejando a su paso un cúmulo de historias tristes que desearíamos no tener que contar, pero la contingencia noticiosa nos obliga a hacerlo.

Como imaginarán, los incendios forestales se han tomado esta edición y Aquí Ñuble les trae las últimas novedades de esta feroz emergencia que no ha dado cuartel y que tiene a la región peleando con todo para detenerlos. A esto se suma la visita del Presidente Gabriel Boric a la zona, quien vino personalmente a monitorear el combate a las llamas y, de paso, comprometer todos los esfuerzos para una pronta reactivación económica que, esperamos, así sea.

Además, tocamos el tema de la difícil convivencia entre las altas temperaturas imperantes en la región y la agricultura regional, lo que se suma a la preocupante escasez de agua para el riego. Desde ya se anuncia un primer trimestre que tendrá los termómetros a tope, por lo cual el llamado de los especialistas es a tomar medidas para minimizar al máximo los riesgos en los campos regionales.

Pero no todo tuvo relación con el fuego en las tierras ñublensinas y también nos dimos tiempo para averiguar más acerca del fuerte golpe que le propinó Contraloría a la Municipalidad de Trehuaco. El ente fiscalizador anunció la apertura de un sumario por irregularidades en el control de facturas, escasa supervisión en los procedimientos y un eventual conflicto de interés. Ante esta situación salió el propio municipio a explicar lo ocurrido. Si quiere saber más, entonces pase a leer la nota que hemos preparado al respecto.

Para cerrar, estuvimos presentes en la realización del Festival de Cine Nacional de Ñuble, evento que llenó la región de excelentes películas, buena música y que coronó el certamen con el compromiso de las autoridades para llevar adelante un nuevo capítulo el año entrante. De las obras ganadoras y todos los entretelones, obviamente que los vamos a dejar al día.

Bueno, como verán, tenemos harto material para contarles y comentar. Así que sin más, iniciamos el desarrollo de esta edición que no será a toda velocidad, sino más bien con calma y tranquilidad, y con respeto a quienes están sufriendo a causa del fuego descontrolado. Tenemos la esperanza de que este lamentable capítulo se cierre pronto para transformarse con el tiempo en un mero recuerdo amargo.

Rogamos que así sea.

Pero antes de comenzar, queremos saber si ya eres parte de la gran comunidad de Aquí Ñuble. Y si no es así, solo tienes que acceder al link que te dejamos aquí mismo para que puedas inscribirte gratis y saber todo lo que pasa en esta región desde la comodidad de tu correo electrónico y con nuestro particular estilo de contar las cosas. Así que únete a nosotros. ¡Te estamos esperando!

1

¡Ñuble en llamas!: la región suma más de 200 casas afectadas y 13 incendios aún activos

Lo veníamos advirtiendo desde hace meses: el verano sería muy complicado en materia de incendios forestales y había que estar preparados para frenarlos a tiempo. Pero pese a todo el trabajo que se hizo previamente, la aparición de varios focos en distintos puntos del territorio pusieron el escenario cuesta arriba y hoy todo se concentra en detener el avance del fuego antes que siga causando más daño del ya provocado.

La afectación ha sido brutal. La región suma más de 8.300 hectáreas consumidas y al cierre de esta edición mantenía 13 incendios activos. De ellos, cinco son los que han mostrado mayor bravura, siendo los más complejos el del sector Montenegro en la comuna de Quillón, que ha devorado más de 1.500 hectáreas, y el ya indomable siniestro denominado Perales Biobío, en la comuna de Ránquil, que ha arrasado con más de 4.350 hectáreas y que acabó extendiéndose hacia las comunas de Portezuelo y Trehuaco. Por lo mismo, se reforzó el ataque terrestre a este último, dado que las condiciones de escasa visibilidad habían impedido el combate aéreo.

El saldo de la destrucción hasta ahora supera las 200 casas calcinadas y varios terrenos productivos totalmente quemados, a lo cual se suma una persona fallecida en la comuna de Bulnes. La triste realidad regional ha sido seguida muy de cerca por la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, quien fue designada como enlace por el nivel central; y el jefe de la Defensa Regional, general Carlos Urrutia, quien arribó a la zona una vez decretado el Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe en Ñuble.

Pese a lo anterior, la ayuda no ha tardado en llegar y precisamente ayer aparecieron las primeras viviendas de emergencia destinadas a la comuna de San Nicolás, producto del incendio denominado El Manzano que aún se mantiene en combate. De igual manera, y considerando los efectos devastadores del fuego en la agricultura local, se evalúa decretar Emergencia Agrícola Regional, considerando que comparado con la temporada anterior, la superficie consumida ha aumentado en más de un 3.000 %.

Para determinar con precisión el daño, se hace necesario aplicar la Ficha FIBE, por lo que los equipos ya han comenzado a desplegarse -con la necesaria autorización de CONAF, que considera el estado de los incendios forestales antes de permitir el ingreso de gente-. Además, ya se ha decretado no realizar cualquier tipo de faena agrícola entre las 12 y 18 horas, horario de mayor concentración de calor.

A todo lo anterior, se sumó el cambio de dirección del viento, que trajo una nube de humo hasta la ciudad de Chillán por los incendios que persisten en la zona oeste de la región. La contaminación generada provocó condiciones similares a una preemergencia ambiental como las que comúnmente se ven en la capital regional durante el invierno, por lo que el llamado es a evitar salir de las viviendas y no hacer ejercicio.

Asimismo, ya van más de 160 personas detenidas en Ñuble por generar incendios forestales. Al respecto, la Fiscalía junto a PDI se encuentran realizando las investigaciones necesarias de cada siniestro, buscando no solo determinar responsabilidades, sino también si la acción fue involuntaria o intencional. Y créanos, los castigos serán severos ante tanto sufrimiento causado.

2

Presidente Boric visitó Ñuble: comprometió recursos para combatir el fuego y acelerar la reactivación productiva

Tan grande ha sido el desastre provocado por los incendios forestales en la Región de Ñuble que el Presidente Gabriel Boric visitó la zona en viaje relámpago. El mandatario se reunió con autoridades locales y alcaldes para coordinar y monitorear el combate a los siniestros que afectan a la zona, además de ordenar el inicio del catastro de daños que será clave a la hora de dar paso al trabajo de reconstrucción.

En la reunión con el mandatario participaron la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, quien además actúa como enlace con el nivel central; el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero; el gobernador regional, Oscar Crisóstomo; el delegado presidencial regional, Rodrigo García; el jefe de la Defensa Nacional en la Región de Ñuble, general Carlos Urrutia; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; el prefecto inspector de la PDI, Enrique Zamora; además de representantes de Senapred, Conaf, Corma y Bomberos.

Por parte de los jefes comunales, estuvieron presentes el alcalde de Yungay, Rafael Cifuentes; de El Carmen, Renán Cabezas; de San Nicolás, Víctor Toro; de Ránquil, Nicolás Torres; de Portezuelo, Juan Carlos Ramírez; de Quillón, Felipe Catalán; de Coelemu, Francisco Malio (s); de Pinto, Jairo del Pino; de San Fabián, Víctor Toro; y de Trehuaco, Jorge Morales. Todas estas comunas han debido lidiar con la bravura del fuego forestal.

“Tenemos aviones tanqueros de gran capacidad que hemos contratado desde el año pasado y para toda la temporada, que están actuando en Ñuble y Biobío. Agradezco también a las brigadas de CONAF que están trabajando, a las brigadas del sector privado, a la gente de Bomberos y las Fuerzas Armadas que están en terreno con mucha dificultad y cansancio”, aseguró la primera autoridad nacional, tras la reunión realizada en la Base de CONAF Vivero Los Álamos de Chillán.

El Presidente Boric indicó que la mayor afectación en la zona reside en los sectores agrícolas, por lo que las ayudas tempranas incluirán ese foco. En ese sentido, afirmó que ya trabajan con el Ministerio de Economía y la ministra Fernández para acelerar la reactivación productiva regional que ha sufrido con un fuego que no ha perdonado nada a su paso.

“Esto tiene que tener continuidad con el gobierno entrante y por eso me reuní con el Presidente electo José Antonio Kast, con quien vamos a seguir trabajando en la regularización acelerada de terrenos por parte de Bienes Nacionales, apoyo al Gobierno Regional y todo lo que sea necesario. Ya se están comenzando a desplegar las ayudas tempranas del MOP, Senapred y Mideso”, subrayó.

La cuota de tensión de la jornada la puso la senadora Loreto Carvajal, quien interrumpió las palabras del Presidente Boric para exigir la urgente tramitación de la Ley de Incendios, haciéndole ver que no ha sido puesta en tabla. La respuesta del mandatario fue tajante: el Ejecutivo ha acelerado el proyecto, pero estaría estancado en el Senado.

3

Los impactos del calor en la agricultura de Ñuble: advierten un primer trimestre más cálido de lo normal

Venimos saliendo de la tercera ola de calor de la temporada y los pronósticos climáticos ya están anunciando otra para fin de mes. Y es que además de ser el escenario propicio para la generación de incendios forestales, se viene otro problema que ataca al corazón de una región de vocación agrícola como Ñuble. Nos referimos al impacto que tienen las altas temperaturas en la agricultura y a eso también hay que ponerle atención.

De entrada le vamos a contar que las proyecciones indican que estaremos conviviendo con el calor hasta bien entrado marzo, por lo que se espera un primer trimestre más cálido de lo normal. De hecho, el último protocolo de la Dirección Meteorológica de Chile alude a temperaturas por sobre el promedio histórico, fenómeno que fue explicado por Raúl Orrego, investigador en Agroclimatología de INIA Quilamapu.

Respecto de las causas que explican este aumento térmico, el especialista indicó que convergen dos factores claves: el cambio climático y el fenómeno de La Niña, que si bien no ha sido particularmente intenso, genera un marcado contraste térmico con temperaturas más bajas en la franja costera del centro sur del país y muy por sobre lo normal hacia el valle central.

“Casi todas las olas de calor han ocurrido en años con La Niña, como 2017 y 2020, periodos que además estuvieron asociados a grandes incendios forestales. Actualmente, hay frutas que aún no han sido cosechadas y están expuestas a daños por sol, por lo que se recomienda el uso de bloqueadores solares y mallas sombreadoras”, advirtió.

Pero eso no es todo, pues los efectos del calor también pueden causar daño en el bienestar animal, por lo que se hace necesario adoptar medidas de mitigación. Así lo aseguró la investigadora de INIA Quilamapu y especialista en Sistemas Ganaderos, Soledad Espinoza, quien alertó sobre el riesgo asociado al manejo de forrajes.

“Es fundamental mantener los fardos a la sombra y con bajo contenido de humedad. Si se almacenan húmedos y luego se exponen al sol en condiciones de altas temperaturas, puede generarse una descomposición aeróbica capaz de provocar fuego espontáneo”, explicó.

Un escenario complejo

La preocupación por la realidad agrícola es compartida también por el presidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble, Carlos González, quien detalló que a la lucha contra el calor y los propios incendios forestales, se suma el factor de la escasez hídrica. Actualmente, los agricultores regionales cuentan con una disponibilidad de 50% menos de agua que el año pasado y eso complejiza todo el escenario.

“Varios agricultores no ha podido regar porque los ríos Ñuble y Chillán vienen con muy poca agua y los pozos profundos están presentando serios problemas de caudal. Nos estamos enfrentando a una temporada muy crítica que esperamos genere conciencia en las autoridades respecto de que el Embalse Nueva La Punilla hay que sacarlo adelante sí o sí”, dijo.

4

Contraloría abrirá sumario en Trehuaco: detectan irregularidades en control de facturas y eventual conflicto de interés

Una investigación especial ejecutada por la Contraloría Regional de Ñuble acabó dejándole caer un balde de agua fría al municipio de Trehuaco. Dicha investigación precisó que no se ejecutaron los controles necesarios en la revisión y validación de facturas emitidas por proveedores. Asimismo, detectó deficiencias en la supervisión, conflictos de interés y pagos asociados a servicios no prestados. Por ende, además del proceso disciplinario en cuestión, los antecedentes fueron remitidos también al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

Todo esto está inserto en el informe final N° 793, de 2025, del órgano fiscalizador, el que da cuenta de que en el caso de la empresa Áridos, Ingeniería y Construcción VDD Limitada, se verificó la emisión de ocho facturas por un total de $ 537 millones, no existiendo obras ni servicios asociados. Lo mismo se detectó para la empresa Servicios Nueva Biozono SpA, que emitió cinco facturas por $ 144 millones por servicios que no fueron prestados.

Más aún, hay documentos tributarios de ambas empresas que fueron cedidos a compañías de factoring, aun cuando los servicios no se realizaron. Todos ellos suman un monto superior a los $ 492 millones. En el documento, la CGR señala que el municipio no objetó facturas dentro de los plazos establecidos en el artículo 3° de la Ley N° 19.983, generando su aceptación irrevocable. Como consecuencia, la entidad quedó obligada a pagar $ 63 millones y fracción, cifra que incluye los poco más de $28 millones ya cancelados a los proveedores.

Otra de las observaciones contenidas en el informe indica que el director de la DOM respondió requerimientos y aceptó cesiones de facturas de empresas de factoring sin contar con atribuciones legales para ello, mientras que el administrador municipal firmó dos decretos de pago (N° 343 y 607) por $ 3.956.750, siendo socio de SOTIR SpA. Es más, este último funcionario firmó el decreto de pago N° 1.253 de 2024 por $ 7.991.400, correspondiente a servicios odontológicos prestados por una empresa cuyo propietario mantiene un vínculo de parentesco con él y con quien además comparte una sociedad comercial.

Desde el municipio de Trehuaco entregaron una declaración pública, informando que las obras y servicios observados en el informe contralor corresponden a 2023 y 2024, cuando el municipio se encontraba en manos del anterior alcalde Raúl Espejo. Además, indicaron que los cuestionamientos que hacen referencia a convenios suscritos, ocurrieron antes de la llegada de la actual administración encabezada por el jefe comunal Jorge Morales. De igual forma, reiteraron su voluntad de colaborar con la investigación en curso.

5

Festival de Cine de Ñuble bajó el telón con éxito: ya se confirmó una nueva edición para 2027

Fueron cinco días llenos de cine y ¡vaya cómo se disfrutó! Es que el Festival de Cine Nacional de Ñuble ya es fijo en el calendario de actividades estivales de la región y así lo demostró la gente, quienes transformaron el evento en una verdadera fiesta con salas llenas y miles de asistentes a las funciones que se realizaron en otras comunas de la región. En resumen, un éxito por donde se le mire.

La competencia oficial reunió un total de 24 películas (6 largometrajes y 18 cortometrajes), cuyas obras fueron exhibidas ante salas llenas y audiencias muy activas. A la hora de los galardones, Al sur del invierno está la nieve, de Sebastián Vidal, recibió el premio al Mejor Largometraje*,; mientras que como Mejor Cortometraje fue elegido “El Tamagochi Escarlata”, de Francisco Visceral. El Premio del Público fue para Kaye de Juan Cáceres.

La obra “Agua fría”, de Meme Cabello y Antonia Martínez, recibió el premio al Mejor Cortometraje de Escuelas de Cine; y “Código Sigma” de Catalina Covarrubias fue galardonada con la mención especial del jurado.

El destacado cineasta sancarlino, Tomás Alzamora, quien ofició de director artístico del certamen, sostuvo que “esta versión a diferencia de las anteriores, se notó que no somos los audiovisuales y cineastas tomándonos los espacios, sino que es el público que viene a apropiarse del festival, y esa es nuestra mayor meta. Ver el teatro lleno a dos pisos para la premiación es algo que nos hace profundamente felices y queremos que siga sucediendo. Ñuble Cine es para ustedes, para las personas de Chillán y de toda la región. Esperamos que cada año que pase esto se repita y sea más gente que disfrute del cine nacional en nuestra región”.

El cierre del festival tuvo como guinda de la torta la exhibición de La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes, cinta nominada como Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya y que fue presentada por Alexa Pérez, actriz de la película.

Además, ya se anunció que para el próximo verano está asegurada la realización del octavo capítulo del Festival de Cine Chileno de Ñuble, por lo que la región sigue avanzando en su camino a transformarse en la capital nacional del séptimo arte.

No podemos despedirnos sin antes agradecer a todos quienes han estado peleando con fuerza y coraje contra los incendios. A todos los brigadistas forestales, voluntarios de Bomberos, personal del Ejército, Carabineros y PDI, les extendemos nuestro saludo por su extenuante labor de día y noche en favor del resguardo de la región y su gente. De corazón, muchas gracias.

Y de paso, reforzar el llamado de las autoridades a la responsabilidad y elautocuidado. Por favor, colaboremos y seamos solidarios con el dolor de tantos ñublensinos que lo están pasando pésimo. Acatemos las instrucciones de las autoridades, eviten hacer fuego o generar cualquier fuente de calor y, por supuesto, denunciemos a esos porfiados que no hacen caso y que con sus negligentes acciones podrían acabar generando nuevos focos de fuego. La cosa ya no da para más y el dolor ya ha sido suficiente.

Nos vemos

¿Tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir? No dudes en contactarme, pues estamos para atenderte y ayudar. Así que puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl que con gusto atenderé tus inquietudes.