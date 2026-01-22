Aumentan a 21 las víctimas fatales por incendios forestales en Biobío y Ñuble

Autoridades confirmaron durante la noche de este miércoles que la cifra de víctimas fatales por los incendios forestales que afectan las regiones del Biobío y Ñuble aumentó a 21 personas, tras el hallazgo de un nuevo fallecido en la localidad de Lirquén, en la Región del Biobío.

Del total de víctimas, 20 corresponden a la región del Biobío y una a Ñuble, según informó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en el último balance de la emergencia. De ellas, 11 personas ya han sido identificadas por el Servicio Médico Legal (SML).

El catastro oficial también detalló que 817 viviendas han sido destruidas por el fuego, mientras que más de 20.000 personas han resultado damnificadas y 544 están albergadas en 14 recintos habilitados.

Por su parte, las labores de combate continúan con el despliegue de 93 aeronaves en las zonas más críticas, incluyendo sectores en las comunas de Ránquil, Quillón, Concepción, Laja y Florida, entre otros. Además, se han transportado más de 130 toneladas de ayuda hacia las áreas afectadas.

Además, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, informó de detenciones relacionadas con infracciones al toque de queda y delitos asociados a la emergencia.

Finalmente, las alertas rojas se mantienen durante esta jornada para las regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía.