Cámara aprueba prórroga de licencias de conducir que vencen en 2025 y 2026 por colapso municipal

La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó una norma que extiende la vigencia de las licencias de conducir que vencen entre 2025 y 2026, con el objetivo de responder al colapso que enfrentan las direcciones de tránsito municipales y evitar que miles de conductores queden con sus documentos vencidos por la falta de disponibilidad de horas para renovar.

De acuerdo con lo aprobado, las licencias que hayan vencido durante 2025 mantendrán su validez hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que aquellas que expiren en 2026 se prorrogarán automáticamente por seis meses desde su fecha de caducidad. La norma entrará en vigencia una vez que sea publicada en el Diario Oficial.

La medida busca dar una salida administrativa a una situación que se arrastra desde hace varios años. En diversas comunas del país, los tiempos de espera para obtener una hora de renovación han superado los dos e incluso tres meses, lo que generó reclamos ciudadanos y presiones políticas debido a la imposibilidad de cumplir con los plazos legales.

El problema se instaló con fuerza en la agenda pública a mediados de 2025, cuando conductores denunciaron de manera masiva que, pese a intentar renovar dentro de los plazos establecidos, no podían acceder a una cita en sus respectivos municipios. A ello se sumaron fallas en los sistemas digitales, falta de personal y una sobrecarga heredada de los años en que las licencias fueron prorrogadas de forma excepcional.

En septiembre del año pasado también se aprobó la digitalización de la licencia de conducir, con la expectativa de que esta medida permitiera agilizar los procesos. Sin embargo, la implementación generó nuevos retrasos en la entrega de las renovaciones y fuertes reclamos por parte de los municipios, que señalaron no estar preparados para asumir el cambio.

Desde el Parlamento, el jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, señaló que se trata de “una buena noticia para quienes no han podido renovar su licencia a tiempo debido a la alta demanda de los municipios”, destacando que es una situación que afecta a miles de personas.

Jefe de Bancada DC, Héctor Barría @hectorbarria :

“Buenas noticias. Aprobamos ley para que a las licencias de conducir que hayan vencido durante el año 2025, se prorrogue su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Asimismo aprobamos que las licencias de conducir cuyo… pic.twitter.com/UkdU1hJraH — Bancada DC (@DiputadosDC) January 21, 2026

En la misma línea, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) indicó que el proyecto fue aprobado de manera rápida en la Cámara, ya que se incluyó en la miscelánea del reajuste, lo que permitió avanzar en una solución excepcional frente al colapso del sistema.