Publicidad
Cámara aprueba prórroga de licencias de conducir que vencen en 2025 y 2026 por colapso municipal PAÍS Archivo Referencial

Cámara aprueba prórroga de licencias de conducir que vencen en 2025 y 2026 por colapso municipal

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La medida busca enfrentar la falta de horas en las direcciones de tránsito. Las licencias vencidas en 2025 serán válidas hasta diciembre de 2026 y las que expiren en 2026 se extenderán por seis meses.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó una norma que extiende la vigencia de las licencias de conducir que expiren entre 2025 y 2026, como respuesta al colapso en las direcciones de tránsito municipales. Según lo aprobado, las licencias vencidas en 2025 serán válidas hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que las que caduquen en 2026 se prorrogarán por seis meses. La medida busca evitar que conductores queden con documentos vencidos por falta de horas disponibles para renovar.
Desarrollado por El Mostrador

La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó una norma que extiende la vigencia de las licencias de conducir que vencen entre 2025 y 2026, con el objetivo de responder al colapso que enfrentan las direcciones de tránsito municipales y evitar que miles de conductores queden con sus documentos vencidos por la falta de disponibilidad de horas para renovar.

De acuerdo con lo aprobado, las licencias que hayan vencido durante 2025 mantendrán su validez hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que aquellas que expiren en 2026 se prorrogarán automáticamente por seis meses desde su fecha de caducidad. La norma entrará en vigencia una vez que sea publicada en el Diario Oficial.

La medida busca dar una salida administrativa a una situación que se arrastra desde hace varios años. En diversas comunas del país, los tiempos de espera para obtener una hora de renovación han superado los dos e incluso tres meses, lo que generó reclamos ciudadanos y presiones políticas debido a la imposibilidad de cumplir con los plazos legales.

El problema se instaló con fuerza en la agenda pública a mediados de 2025, cuando conductores denunciaron de manera masiva que, pese a intentar renovar dentro de los plazos establecidos, no podían acceder a una cita en sus respectivos municipios. A ello se sumaron fallas en los sistemas digitales, falta de personal y una sobrecarga heredada de los años en que las licencias fueron prorrogadas de forma excepcional.

También te puede interesar:
Finiquito en Chile: cuál es el plazo legal para recibirlo tras el término del contrato
Finiquito en Chile: cuál es el plazo legal para recibirlo tras el término del contrato
También te puede interesar:
Martín Arrau: el factótum del proyecto kastista a Obras Públicas
Martín Arrau: el factótum del proyecto kastista a Obras Públicas

En septiembre del año pasado también se aprobó la digitalización de la licencia de conducir, con la expectativa de que esta medida permitiera agilizar los procesos. Sin embargo, la implementación generó nuevos retrasos en la entrega de las renovaciones y fuertes reclamos por parte de los municipios, que señalaron no estar preparados para asumir el cambio.

Desde el Parlamento, el jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, señaló que se trata de “una buena noticia para quienes no han podido renovar su licencia a tiempo debido a la alta demanda de los municipios”, destacando que es una situación que afecta a miles de personas.

En la misma línea, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) indicó que el proyecto fue aprobado de manera rápida en la Cámara, ya que se incluyó en la miscelánea del reajuste, lo que permitió avanzar en una solución excepcional frente al colapso del sistema.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad