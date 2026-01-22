Publicidad
Conversatorio analizará el impacto del “Caso Audios” en la confianza del Poder Judicial PAÍS Archivo Referencial

Conversatorio analizará el impacto del “Caso Audios” en la confianza del Poder Judicial

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La actividad reunirá a especialistas del ámbito jurídico y periodístico para reflexionar sobre el impacto del Caso Audios en la confianza pública del sistema de justicia y se realizará en modalidad presencial y online.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Instituto de Estudios Judiciales y la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados realizarán el Segundo Conversatorio “Reconstruyendo la Confianza Judicial: Perspectivas comunicacionales y jurídicas sobre el Caso Audios”. La actividad abordará los desafíos de la confianza pública en el sistema de justicia desde miradas jurídicas y comunicacionales. Participarán como panelistas María Jaraquemada y Paulina de Allende-Salazar, y será moderada por Mariela Hernández Acevedo. El encuentro se realizará el jueves 22 de enero, a las 15:00 horas, en modalidad presencial y online.
Desarrollado por El Mostrador

El Instituto de Estudios Judiciales y la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados realizarán el Segundo Conversatorio “Reconstruyendo la Confianza Judicial: Perspectivas comunicacionales y jurídicas sobre el Caso Audios”, una instancia orientada a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el sistema de justicia en relación con la confianza pública.

También te puede interesar:
El adiós de Leo Suárez de LarrainVial: Chile no se cae a pedazos y no hay crisis fiscal
El adiós de Leo Suárez de LarrainVial: Chile no se cae a pedazos y no hay crisis fiscal
Corte Suprema aplica duras sanciones contra ministros Ulloa y Sabaj en medio de caso Audios
Corte Suprema aplica duras sanciones contra ministros Ulloa y Sabaj en medio de caso Audios

La actividad abordará el denominado Caso Audios desde enfoques jurídicos y comunicacionales, con el objetivo de generar un espacio de análisis respecto del rol de las instituciones y los estándares de transparencia en el Poder Judicial.

Como panelistas participarán María Jaraquemada, abogada e integrante del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, y Paulina de Allende-Salazar, periodista y directora del programa de investigación Punto por Punto de El Mostrador.

El conversatorio será moderado por Mariela Hernández Acevedo, presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados y jueza del 15° Juzgado de Garantía de Santiago.

La actividad se realizará a las 15:00 horas, en el Instituto de Estudios Judiciales, ubicado en San Martín 73, Santiago, con modalidad presencial y online.

Transmisión online

 

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad