Conversatorio analizará el impacto del “Caso Audios” en la confianza del Poder Judicial

El Instituto de Estudios Judiciales y la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados realizarán el Segundo Conversatorio “Reconstruyendo la Confianza Judicial: Perspectivas comunicacionales y jurídicas sobre el Caso Audios”, una instancia orientada a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el sistema de justicia en relación con la confianza pública.

La actividad abordará el denominado Caso Audios desde enfoques jurídicos y comunicacionales, con el objetivo de generar un espacio de análisis respecto del rol de las instituciones y los estándares de transparencia en el Poder Judicial.

Como panelistas participarán María Jaraquemada, abogada e integrante del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, y Paulina de Allende-Salazar, periodista y directora del programa de investigación Punto por Punto de El Mostrador.

El conversatorio será moderado por Mariela Hernández Acevedo, presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados y jueza del 15° Juzgado de Garantía de Santiago.

La actividad se realizará a las 15:00 horas, en el Instituto de Estudios Judiciales, ubicado en San Martín 73, Santiago, con modalidad presencial y online.

Transmisión online