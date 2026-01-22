Ministros Elizalde y Vallejo alistan reuniones con sus sucesores para el traspaso administrativo

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que la próxima semana se reunirá con su sucesor, Claudio Alvarado, mientras que la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, indicó que espera concretar durante febrero un encuentro con la futura vocera, Mara Sedini, en el marco del proceso de traspaso administrativo del próximo gabinete.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que la próxima semana se reunirá con Claudio Alvarado, quien asumirá como su sucesor, con el objetivo de dar inicio al proceso de traspaso administrativo entre ministros salientes y entrantes. La confirmación se produjo durante un breve diálogo con la prensa, previo a ingresar a una reunión en el Ministerio de Hacienda.

Según se indicó, este encuentro será el primer acercamiento formal entre ambos, ya que el resto de los equipos ministeriales en ejercicio supeditaron sus reuniones bilaterales a la que sostendrán inicialmente Elizalde y Alvarado.

Por su parte, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a su futura reunión con Mara Sedini, designada como vocera del próximo gobierno tras la presentación del gabinete del presidente electo, José Antonio Kast. En conversación con el canal 24 Horas, Vallejo señaló: “No me he podido comunicar todavía con ella, pero el ministro del Interior está coordinando obviamente toda la agenda para que podamos tener nuestras reuniones bilaterales”.

En la misma instancia, agregó: “Yo me imagino que va a ser el mes de febrero, por cierto que espero reunirme con ella, recibirla y su equipo en la oficina del ministerio, contarle todo el trabajo que hicimos, hacer un adecuado traspaso administrativo, como corresponde”.

Asimismo, explicó que el Ministerio del Interior se encuentra coordinando las reuniones entre las actuales autoridades y quienes asumirán en las distintas carteras, y señaló que espera “recibirla a ella y a su equipo en las oficinas del ministerio”, en línea con la instrucción del presidente Gabriel Boric.

Finalmente, Vallejo afirmó que su intención es “contarle todo el trabajo que hicimos, hacerle un traspaso administrativo como corresponde”, y sostuvo que “le podemos entregar varias herramientas en el traspaso para que pueda hacer un buen trabajo”, además de desearle éxito en su futura gestión.