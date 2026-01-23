Analista Guido Larson tras Davos: “El mundo que tuvimos durante 80 años está llegando a su fin”

La participación de Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos volvió a tensionar el debate sobre el rumbo del sistema internacional. Desde su anuncio de negociaciones para adquirir Groenlandia hasta la salida de Estados Unidos de la OMS y la promoción de una “Junta de la Paz” alternativa, el mandatario norteamericano reforzó la idea de que Washington ya no se siente atado a las reglas multilaterales que ayudó a construir.

Para Guido Larson, académico de la Universidad del Desarrollo, la lectura de fondo es más profunda. “La gran conclusión es que el mundo que tuvimos durante 80 años está llegando a su fin”, afirmó en entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler. Según explica, persiste la ilusión de que, tras Trump, el sistema puede “recomponerse”, pero esa expectativa sería errada.

Larson respalda el diagnóstico del primer ministro canadiense Mark Carney. “Acierta en decir que el mundo que hemos tenido hasta ahora está fundamentalmente cambiando, va a cambiar, y eso nadie lo va a detener”, sostuvo. En contraste, cree que líderes europeos como Emmanuel Macron aún confían en “aguantar” el periodo trumpista para volver a la normalidad transatlántica, algo que —a su juicio— no ocurrirá.

“Suponer que podemos todavía hacer sentido de la realidad mundial usando categorías del pasado y haciendo alusión a la construcción de instituciones que emergieron después de la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando de Naciones Unidas, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, es un error”, añadió. En su visión, el reordenamiento es “acelerado, brusco y rápido”, con un escenario multipolar marcado por la competencia hegemónica entre Estados Unidos y China. “Donald Trump no es realmente la causa; es el síntoma de esta transformación”, recalcó.

El analista plantea que este cambio obliga a países como Chile a redefinir su estrategia exterior con pragmatismo e inteligencia. “Vamos a tener que enfrentarnos a una nueva realidad, con enormes desafíos”, dijo, subrayando que Davos dejó en evidencia la fragilidad del consenso global.

Finalmente, Larson introdujo un escenario límite: la posibilidad de que Trump busque un tercer mandato presidencial. “Sería un escenario de catástrofe y de colapso constitucional”, advirtió, aunque insistió en que “es algo que puede ocurrir”. Como indicio, mencionó la venta de merchandising con la consigna “Trump 2029”, lo que, a su juicio, no es solo una provocación, sino la señal de un camino posible en un orden mundial cada vez más incierto.