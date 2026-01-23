Detenido por incendio en Concepción habría manipulado una cocina a leña en mal estado

La investigación por uno de los incendios forestales en la Región del Biobío avanzó con la detención de un hombre de 39 años, sindicado como el presunto autor material del siniestro que se registró en el sector Trinitarias, en Concepción, y que se propagó a zonas como Penco y Tomé, dejando al menos 20 personas fallecidas hasta ahora.

De acuerdo a información entregada por fuentes cercanas al caso y que han sido citadas por distintos medios, el incendio que se investiga habría comenzado mientras el imputado manipulaba una cocina a leña que se encontraba en malas condiciones, lo que habría generado el foco inicial del fuego que luego se expandió rápidamente por el entorno.

La fiscal Marcela Cartagena confirmó que el detenido tiene participación en el incendio que provocó al menos 20 muertes en la comuna de Penco, especialmente en el sector Lirquén, y una en Tomé, sector Punta de Parra.

El hombre, de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales, será puesto a control de detención durante la mañana de este viernes en el Juzgado de Garantía de Concepción, donde el Ministerio Público formulará los cargos correspondientes en su contra.