Ley Uber se retrasa y su implementación quedará para el próximo Gobierno

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones confirmó que la Ley Uber no será implementada durante la actual administración, debido a retrasos en el desarrollo de la plataforma tecnológica necesaria para su aplicación. La normativa, oficialmente denominada Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), quedará así en manos del próximo Gobierno.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, reconoció la demora en el proceso y admitió que “como ministerio nos hemos demorado más de lo que nos deberíamos haber demorado”. Si bien la ley ya fue aprobada por el Congreso y concluyó su tramitación legislativa, el Ejecutivo no logró avanzar en los aspectos técnicos requeridos para su puesta en marcha.

Según explicó la cartera, el principal obstáculo ha sido la fallida licitación para desarrollar la plataforma tecnológica que permitirá implementar la ley. Detallan que ese proceso solo se recibió una oferta, la que fue declarada inadmisible por no cumplir con los requisitos técnicos mínimos, entre ellos la acreditación de experiencia y certificaciones.

Muñoz afirmó que el ministerio espera dejar avanzado el desarrollo del sistema y abrió la puerta a eventuales modificaciones por parte de la próxima administración. “Si la autoridad que viene percibe que es necesario hacer algún ajuste, está todo el ámbito legislativo para poder discutirlo”, señaló.

Desde el Congreso, la demora generó críticas. El diputado Jaime Mulet calificó la situación como “una vergüenza”, acusando falta de voluntad política para implementar la norma. En la misma línea, el diputado republicano Juan Irarrázaval afirmó que “el Ejecutivo no ha querido hacerse cargo de esta ley. Eso nace del diagnóstico transversal de que esta es una mala ley”.

Mientras que la directora ejecutiva de Avanza IN, Marcela Sabat, respaldó el retraso y llamó a una implementación responsable. “Hay que hacerlo con tiempo, con diálogo, con responsabilidad y no apurar una entrada en vigencia que no tiene certezas aún (…) Para que no queden fuera del sistema más del 80% de los conductores que actualmente están generando ingreso desde las aplicaciones”, advirtió.

La Ley 21.553 busca regular las aplicaciones de transporte remunerado, estableciendo mayores estándares de seguridad para conductores y pasajeros, como la exigencia de licencia profesional, revisión de antecedentes y la creación de un registro nacional obligatorio.