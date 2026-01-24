PPD no suelta al FA y al PC en su Consejo Nacional: “Hay que mirar por qué no hemos logrado cuajar”

Pese a los últimos llamados a la unidad que lanzó el Presidente Gabriel Boric, el Partido por la Democracia abrió este sábado su 69° Consejo Nacional con un diagnóstico crítico sobre el estado del oficialismo y el futuro de la oposición, marcado por el quiebre del Socialismo Democrático con el Frente Amplio y el Partido Comunista.

Desde la sede del Parlamento en Santiago, Carolina Tohá puso el acento en las tensiones acumuladas entre las fuerzas que hoy integran el oficialismo saliente, reconociendo que el proyecto común no logró consolidarse. “Hay que mirar por qué estos partidos políticos que trabajamos juntos no hemos logrado cuajar y darle a la ciudadanía un proyecto común, en que todas las partes sintamos que estamos representadas y que hemos hecho nuestro aporte”, afirmó.

El distanciamiento, que se proyecta a partir del 11 de marzo cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast, se explica en buena parte por el conflicto desatado tras la aprobación de la Ley Naín-Retamal y las recriminaciones del FA y el PC al PPD y al PS, luego del fallo que absolvió al excarabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica.

Sobre esa reacción, Tohá fue particularmente dura: “Creo que fue una reacción política muy mezquina, muy infantil, y que nos devolvió, nos hizo retroceder mucho”. A su juicio, el momento exige una revisión más profunda del vínculo entre las fuerzas progresistas y no definiciones apresuradas sobre la arquitectura de la oposición.

En esa línea, la exministra advirtió que el debate no se agota en la fórmula organizativa. “Hay que hacer un recorrido todavía bastante largo para ver cómo va a ser la oposición”, sostuvo, subrayando que, más allá de si se articula en uno o varios bloques, “en todos los escenarios va a tener que haber una oposición que se coordine”.

El Consejo Nacional del PPD se desarrolla en un contexto de repliegue estratégico del Socialismo Democrático, luego de que el bloque —liderado junto al PS— optara por marcar distancia del FA y el PC tras el fin del gobierno del Presidente Gabriel Boric, desoyendo el llamado del Mandatario a preservar la unidad del sector.

El encargado de abrir la jornada fue el secretario general del partido, José Toro, quien reivindicó el rol del Socialismo Democrático en la administración Boric y respaldó con fuerza a Tohá. “Las ministras y ministros del Socialismo Democrático han sabido apuntalar a un gobierno”, afirmó, destacando avances en inflación, economía y seguridad, pero reconociendo que el sector sufrió “una de las derrotas más duras de nuestra historia” tras las primarias presidenciales.

Toro también hizo un mea culpa respecto de las derrotas electorales acumuladas y alertó sobre una crisis de identidad del PPD. “La socialdemocracia se ha vuelto, paradójicamente, defensora del statu quo”, sostuvo, advirtiendo que ese vacío ha sido aprovechado por la extrema derecha para canalizar la indignación social.