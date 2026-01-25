Corte Suprema acoge querella de capítulos en contra de la exministra Vivanco

Querella acogida por la Suprema: La Corte Suprema de Chile acogió la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público contra la exministra de ese tribunal Ángela Vivanco Martínez, habilitando así la continuación de la investigación penal.

Habilitación procesal: Con este fallo, la Fiscalía queda autorizada para solicitar la formalización penal de Vivanco y eventualmente medidas como una orden de detención.

Integración del tribunal: La Segunda Sala que falló estuvo integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, la ministra María Cristina Gajardo y los abogados integrantes Juan Carlos Ferrada y Eduardo Gandulfo.

Requisitos legales cumplidos: El máximo tribunal determinó que los antecedentes presentados en la querella y sus ampliaciones “tienen seriedad y verosimilitud” suficientes para permitir el avance de la investigación.

Sin prejuzgar culpabilidad: El fallo aclara que acoger la querella no significa establecer hechos o responsabilidades, ya que esas se deberán resolver en la etapa procesal correspondiente.