El millonario clan uruguayo Gianoli, sus ramas y negocios en Chile, el drama familiar y un escándalo
Prácticamente desconocidos, son socios de Molymet, Pucobre, Entel y lo fueron de Chilquinta y Banmédica. Una de las herederas legó su fortuna a una fundación del Opus Dei en Chile. Otra dejó un testamento sin beneficiarios que terminó en un escándalo financiero en Uruguay. Y una rama no heredó nada.
Clan familiar de perfil bajo: Los Gianoli son un clan uruguayo-chileno poderoso pero poco conocido, presente en varias empresas importantes de Chile.
Participación empresarial: Han sido socios en compañías como Molymet, Pucobre, Entel, y anteriormente en Chilquinta y Banmédica antes de que estas se vendieran.
Distinción de ramas: El clan se divide en ramas de Uruguay y Chile; los chilenos llevan Gianoli como segundo apellido, mientras que los uruguayos lo llevan como primer apellido.
Conexión social y religiosa: Algunos socios y parientes comparten vínculos con el Opus Dei como miembros numerarios o supernumerarios, junto a otras familias empresariales.
Historia familiar: La presencia del clan en Chile data de 1915, cuando Cirilo Gianoli Patroni fue nombrado cónsul de Uruguay en Valparaíso y estableció lazos en el país.
Drama familiar por sucesión: Parte de la familia (los hijos de Carmen Gianoli Gainza) no heredó fortuna, lo que derivó en un acuerdo de US$ 3,5 millones en 2012 y controversias sobre el manejo de patrimonio.
Escándalo financiero: Fondos heredados que debían estar en bonos del Tesoro de EE. UU. fueron desviados sin autorización por una corredora de bolsa uruguaya a una empresa forestal vinculada a altos ejecutivos, según registros judiciales.
Venta de activos históricos: En 1988 los Gianoli participaron en la compra y posterior venta de acciones de Chilquinta, obteniendo importantes utilidades junto con otras familias inversionistas.
Molymet y participaciones actuales: En Molymet, la mayor productora de molibdeno del mundo, las distintas ramas de los Gianoli y sus parientes mantienen participaciones significativas, representando cientos de millones de dólares en patrimonio bursátil.
Donaciones patrimoniales: La familia ha financiado construcciones como la casa familiar donada al Opus Dei y donaciones a parroquias e instituciones, integrando su legado empresarial y filantrópico.
Representación actual: Hoy, los Gianoli están representados en el directorio de Molymet por Eduardo Guilisasti Gana, ligado al Opus Dei y con roles empresariales destacados en Chile.