En qué consiste el “plan urgente” del Gobierno para ir en ayuda de los afectados por incendios

A una semana del inicio de los incendios forestales que golpean a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, el Gobierno anunció un plan urgente de rehabilitación orientado a enfrentar la etapa posterior al combate del fuego y avanzar en la atención de las familias damnificadas.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, explicó que la estrategia se estructura en torno a tres ejes inmediatos. “En esta etapa hay tres tareas fundamentales: limpieza de calles y retiro de escombros, entrega de ayuda humanitaria y aplicación de la ficha básica de emergencia, que permite caracterizar los daños a viviendas y enseres”, señaló, subrayando que estas acciones se desarrollan en paralelo al despliegue para controlar los focos activos.

Toro precisó que este trabajo es clave para habilitar las fases posteriores. “Todo esto es necesario no solo para enfrentar la emergencia actual, sino también para preparar la instalación de soluciones de habitabilidad transitoria y la reconstrucción definitiva de las viviendas afectadas”, indicó.

En el plano operativo, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, informó que desde el lunes 26 de enero se implementará un plan de acceso vehicular controlado en sectores específicos, con el objetivo de facilitar el ingreso de maquinaria y equipos de emergencia. “El acceso controlado permitirá priorizar el retiro de escombros y la aplicación de la ficha FIBE, entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde”, explicó, detallando que la medida se aplicará inicialmente en barrios como Gabriela Mistral y Ríos de Chile.

Gallegos añadió que los residentes podrán ingresar acreditando su domicilio y que el control se realiza en coordinación con Carabineros. “Se hace muy difícil atender la principal demanda de los vecinos, que es el retiro de escombros, si no contamos con un acceso vehicular ordenado”, sostuvo.

Como parte del proceso de catastro, el Ejecutivo habilitó puntos de atención en comunas como Penco, Concepción y Tomé para resolver dudas y corregir antecedentes de la FIBE. “En los casos donde viven varias familias en una misma vivienda, se aplican tantas fichas como núcleos familiares existan”, explicó la subsecretaria.

Desde el ámbito local, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, recalcó que la prioridad es acelerar la limpieza y la instalación de soluciones de emergencia. “Si no se retiran los escombros, se generan focos sanitarios. La gente nos pide rapidez y coordinación”, afirmó, señalando que se proyecta la instalación de cerca de 700 viviendas de emergencia antes del invierno.

La medida fue respaldada por el jefe de la Defensa Nacional en la región del Biobío, contralmirante Edgardo Acevedo, quien destacó que el control de accesos “permitirá que la ayuda humanitaria llegue de manera más eficiente”, llamando a la colaboración de la ciudadanía.

En materia de reconstrucción, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, señaló que el avance dependerá del catastro detallado. “Ya contamos con más de mil fichas dos, lo que nos permite planificar la reconstrucción definitiva y coordinar soluciones de vivienda industrializada”, explicó.

En paralelo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió al paso de las críticas por una eventual demora en la respuesta del Ejecutivo, asegurando que “no hubo retraso en la toma de decisiones”. En entrevista televisiva, sostuvo que “la instrucción presidencial permitió el despliegue inmediato de las Fuerzas Armadas” y calificó como “mezquino” el debate sobre supuestas tardanzas.

Elizalde agregó que el Ministerio del Interior cumple un rol clave de coordinación entre carteras y municipios, y destacó la señal institucional que significó la reunión entre el Presidente Gabriel Boric y el Presidente electo, José Antonio Kast. “El Estado es permanente y la emergencia requiere continuidad y coordinación”, afirmó, señalando que el traspaso de mando contempla reuniones bilaterales para asegurar la gestión de la crisis.