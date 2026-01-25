Gobierno y llegada de Steinert a Seguridad: “El ministerio no es lo mismo que la persecución penal”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió este domingo a la designación de Trinidad Steinert como futura ministra de Seguridad del gobierno entrante, destacando su trayectoria como fiscal, pero enfatizando la necesidad de distinguir entre su rol anterior y las funciones propias de una secretaría de Estado.

“Yo tengo una muy buena opinión personal y profesional de ella. Su trayectoria en el Ministerio Público le da credenciales suficientes, no solo de conocimiento, sino también de comprensión global”, afirmó Cordero en entrevista con Mesa Central de T13. No obstante, advirtió que es necesario “administrar las expectativas”, ya que “el Ministerio de Seguridad Pública no es lo mismo que la persecución penal”.

En ese sentido, explicó que el énfasis público en los logros de Steinert como persecutora puede llevar a confusiones sobre el alcance de su futuro cargo. “Sería un error exigirle desempeños que en el cargo de ministra no puede ejecutar como sí podía hacerlo antes como fiscal”, sostuvo, subrayando que la labor ministerial apunta a definir políticas, coordinar instituciones y supervisar el sistema de seguridad pública.

“El Ministerio de Seguridad Pública está a cargo de la coordinación del sistema, de integrar mecanismos y de controlar instituciones. El Ministerio Público, en cambio, es un organismo constitucionalmente autónomo”, recalcó, señalando que esta distinción es clave para evaluar con justicia la gestión futura de Steinert.

Cordero aprovechó la instancia para destacar el trabajo realizado por el actual Gobierno en materia de seguridad, recordando que la administración recibió un país con indicadores al alza. “Veníamos saliendo de la pandemia con un aumento sostenido de homicidios desde 2016, que alcanzó su peak en 2022, además de delitos violentos y fenómenos delictuales que antes no existían”, señaló.

Según el ministro, el período que concluye se caracterizó por una convergencia política inédita. “Hubo acuerdos entre el Ejecutivo y el Congreso para actualizar legislación que llevaba más de diez años estancada, un aumento del presupuesto en seguridad cercano al 16,7% y el fortalecimiento de las instituciones del sistema”, enumeró.

Valoran que apoye levantamiento del secreto bancario

Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, también abordó la nominación de Steinert, poniendo énfasis en uno de los aspectos que marcaron su gestión como fiscal regional de Tarapacá: su defensa del levantamiento del secreto bancario en investigaciones penales.

“Espero que quien sea futura ministra de Seguridad haga un muy buen trabajo, y valoro que haya sido una defensora del levantamiento del secreto bancario”, afirmó Elizalde, destacando que se trata de una herramienta clave para combatir el crimen organizado. “Permite seguir la ruta del dinero y llegar a las cabecillas de las organizaciones, que muchas veces operan a miles de kilómetros”, agregó.

Steinert, abogada de 54 años, asumió la Fiscalía Regional de Tarapacá en febrero de 2024 y dejó el cargo tras casi dos años, pese a que aún le restaban seis de período. Durante su gestión lideró investigaciones relevantes contra el Tren de Aragua, incluyendo causas que derivaron en la detención y condena de uno de los primeros líderes de la organización en Chile, Carlos Leandro González Vaca, alias “Estrella”.

Consultado por las declaraciones de la futura vocera del gobierno de Kast, Mara Sedini, quien reconoció que las conversaciones con Steinert se extendieron por un tiempo, Elizalde evitó referirse a eventuales cuestionamientos sobre una “zona gris” en el proceso, limitándose a destacar sus capacidades profesionales.

“Ojalá que, siendo parte del próximo gobierno, le hagan caso, porque el levantamiento del secreto bancario es una herramienta fundamental para enfrentar el crimen organizado”, concluyó el ministro del Interior.