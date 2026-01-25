Independientes, pero no neutrales: comité político de Kast ignora advertencia de su propio sector

Predominio de independientes: El comité político del futuro Gobierno de José Antonio Kast estará compuesto mayoritariamente por independientes sin militancia partidaria, aunque con trayectorias claras, lo que contrasta con la presencia tradicional de partidos políticos.

Pocos militantes políticos: De los seis cargos clave del comité, solo dos pertenecen formalmente a partidos (UDI y RN); los demás no tienen carnet, pero sí vínculos políticos e ideológicos definidos.

Advertencia ignorada: Durante el armado del gabinete, miembros de Chile Vamos advirtieron que un equipo con más independientes que militantes podía generar fragilidad política y desafíos de gobernabilidad, advertencia que no fue tomada en cuenta.

Composición ideológica marcada: Aunque son “independientes”, varios integrantes del comité tienen trayectorias y redes que anticipan su orientación política y económica, lo que no los hace neutrales pese a no tener partido.

Figura destacada: En la Secretaría General de Gobierno queda Mara Sedini, periodista vinculada a la Fundación para el Progreso, sin militancia partidaria pero con una postura ideológica claramente alineada.