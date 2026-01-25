La molestia en el Ministerio Público ante la incorporación de Steinert en gabinete de J. A. Kast

Incorporación sorpresiva: La designación de Trinidad Steinert, hasta ese día fiscal regional de Iquique y Tarapacá, como futura ministra de Seguridad Pública del presidente electo José Antonio Kast causó molestia interna en el Ministerio Público.

Vacío legal expuesto: La Constitución chilena prohíbe que fiscales regionales postulen al Congreso hasta dos años después de dejar el cargo para evitar tentaciones políticas, pero no impide que asuman ministerios, dejando un vacío legal evidenciado por el caso reciente.

Falta de comunicación institucional: En la Fiscalía Nacional generó malestar que no se les comunicara previamente la noticia y que esta se haya filtrado primero a La Tercera.

Relación profesional previa: Steinert era considerada cercana al Fiscal Nacional Ángel Valencia, quien la nombró fiscal regional a fines de 2023, y ambos se conocían desde antes, cuando ella encabezó la Asociación Nacional de Fiscales y él fue abogado externo de esa organización.

Debate sobre independencia: Algunos fiscales comentaron que la norma constitucional buscaba evitar casos como este (transición directa a cargos políticos), aun cuando no existe una prohibición explícita para asumir ministerios, lo que deja “un vacío” interpretativo.