Ministros de Kast advierten a la oposición por manifestaciones: “Se aplicará la ley sin complejos”

A pocos días de asumir el poder, el futuro gabinete del presidente electo José Antonio Kast comenzó a delinear su postura frente a las eventuales movilizaciones anunciadas por sectores de oposición, particularmente desde el Partido Comunista y el Frente Amplio, que han advertido una resistencia activa al nuevo gobierno.

Una de las voces más visibles ha sido la de Mara Sedini, futura ministra secretaria general de Gobierno, quien vinculó su compromiso político con la experiencia personal que vivió durante el estallido social de octubre de 2019. Por entonces, la actriz y periodista se encontraba trabajando en una obra teatral en el GAM, en pleno epicentro de las protestas, y relata haber sido objeto de amenazas y situaciones de violencia.

“Creo que la insurrección de octubre de 2019 le quebró el alma a mucha gente. A mí también”, afirmó Sedini en entrevista con el diario La Tercera, recordando episodios de barricadas y hostigamientos a la salida del teatro. Según explicó, ese contexto la llevó a tomar una definición personal y pública: “El punto de inflexión fue decidir si me quedaba en silencio y era cómplice, o si defendía un Chile libre, el Estado de Derecho y la sana convivencia democrática. Y mire dónde me llevó”.

Desde su nuevo rol como vocera, Sedini sostuvo que el gobierno entrante espera distintos tipos de oposición. “Creo que van a haber múltiples oposiciones. Habrá gente que quiera colaborar y otros que intenten sacar ventajas políticas poniendo la ideología por sobre el bienestar de Chile”, señaló, aunque manifestó su expectativa de que prime el sentido de urgencia frente a las crisis que enfrenta el país, como los incendios en el sur.

En una línea más dura, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó directamente los llamados a la movilización social. En entrevista con diario El Mercurio, el exparlamentario sostuvo que insistir en una oposición basada en la agitación social sería repetir errores del pasado. “Ha quedado demostrado que la oposición que se ejerció durante el segundo gobierno del expresidente Piñera fue destructiva. La violencia de 2019 le hizo mucho daño a nuestro país”, afirmó.

Alvarado recalcó que el derecho a manifestarse está garantizado, pero con límites claros. “Cuando existe una democracia consolidada, la violencia no se justifica. El opositor no puede transgredir el marco jurídico vigente, porque ahí no vamos a esperar ni un minuto para aplicar la ley”, advirtió.

Consultado sobre la posibilidad de que se repitan escenarios similares a los de 2019, el futuro jefe de gabinete fue enfático. “Siempre hay un riesgo, pero las experiencias enseñan. Al primer atisbo de desórdenes dirigidos a afectar la buena marcha del gobierno, van a ser enfrentados con todas las herramientas del Estado”, sostuvo.

Respecto del escenario político que enfrentará el Ejecutivo, Alvarado anticipó una oposición fragmentada. “Habrá una Social Democracia crítica pero dispuesta a buscar acuerdos, y otra más confrontacional desde el Frente Amplio y el Partido Comunista. Para cada una adoptaremos formas distintas de relación”, explicó, reiterando que no habrá espacio para la violencia.

Finalmente, al mirar en retrospectiva lo ocurrido durante el estallido social, el futuro ministro del Interior cerró con una definición que marca el tono del próximo gobierno en materia de orden público: “No estamos dispuestos a tolerar ningún tipo de resurgimiento de la violencia. Se aplicará la ley sin complejos, respetando el derecho a manifestación, pero siempre dentro del ordenamiento jurídico vigente”.