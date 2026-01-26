Publicidad
Comienza el juicio contra “Lucho Plátano” por el asesinato de subcomisario de la PDI

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El imputado enfrenta un juicio por siete hechos delictivos, entre ellos el asesinato del subcomisario Daniel Valdés. El Ministerio Público solicita dos presidios perpetuos y penas que podrían sumar más de 100 años de cárcel.

Este lunes 26 de enero comenzó el juicio oral contra Luis Vásquez, conocido como “Lucho Plátano”, acusado del homicidio del subcomisario de la PDI Daniel Valdés, ocurrido en enero de 2023. La Fiscalía lo imputa por siete hechos delictivos, entre ellos homicidios consumados y frustrados, robo con homicidio, tráfico de drogas y porte ilegal de armas. El Ministerio Público solicita presidio perpetuo simple y calificado, además de penas que podrían superar los 100 años. El juicio se extendería por cerca de un mes.
Este lunes inició el juicio oral contra Luis Vásquez Villenas, conocido como “Lucho Plátano”, imputado por una serie de delitos violentos, entre ellos el homicidio del subcomisario de la PDI Daniel Valdés, crimen que en febrero de 2023 gatilló una extensa investigación para dar con su paradero.

El proceso se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Penal y contempla siete hechos delictivos ocurridos entre mayo de 2022 y enero de 2023. Según la acusación del Ministerio Público, Vásquez enfrenta cargos por homicidios simples y calificados, consumados y frustrados, robo con homicidio, además de tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego.

La Fiscalía solicita presidio perpetuo calificado por el robo con homicidio, presidio perpetuo simple por el homicidio calificado del funcionario policial y penas adicionales que en conjunto, podrían superar los 100 años de cárcel.

El fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Sur, Milibor Bugueño, explicó que el juicio tendrá una duración aproximada de un mes. Durante ese periodo, la Fiscalía presentará más de 100 testigos, cerca de 50 peritos, además de abundante prueba documental y material.

Vásquez es autor confeso del asesinato del oficial Daniel Valdés, ocurrido en las afueras del domicilio de la víctima, en la comuna de La Cisterna. Además de este hecho, el imputado se encuentra formalizado por otros dos homicidios consumados y varios frustrados, cometidos entre 2022 y 2023.

En la audiencia inicial se dio lectura a la acusación, instancia que será seguida por los alegatos de apertura y luego por la etapa probatoria. “Tenemos la tranquilidad de que lo que se va a exponer es el resultado de una investigación extensa, que permitió agrupar distintos hechos y antecedentes en una sola causa”, señaló el fiscal Bugueño.

Desde la PDI, el subprefecto Juan Zúñiga recordó que la investigación por el homicidio del subcomisario Valdés se inició el 17 de enero de 2023, día del crimen. Tras diversas diligencias, se logró establecer el desplazamiento del imputado por distintas comunas del sector sur de la Región Metropolitana, con apoyo de terceros, hasta concretar su detención el 8 de febrero de ese año. Desde entonces, Vásquez se mantiene en prisión preventiva, medida cautelar que ha cumplido en recintos de alta seguridad.

