Triple homicidio en La Florida: PDI investiga vínculo entre los crímenes

La Policía de Investigaciones (PDI) investiga si los tres homicidios registrados durante la noche del domingo en la comuna de La Florida, están relacionados entre sí. Los hechos ocurrieron con minutos de diferencia y dejaron a tres hombres muertos tras recibir múltiples impactos balísticos.

El primer caso se registró cerca de las 23:30 horas, cuando un automovilista llegó hasta el SAPU Villa O’Higgins y dejó a un hombre de 25 años con diversas heridas de bala. Pese a los esfuerzos del equipo médico, la víctima falleció en el recinto asistencial, y el conductor que lo trasladó se dio a la fuga.

Minutos después, cerca de la medianoche, otros dos hombres —de 41 y 45 años— fueron atacados a balazos mientras se encontraban en la vía pública, en calle Aconcagua, sector Villa O’Higgins. Ambos fueron trasladados al Hospital de La Florida, donde murieron pese a las maniobras de reanimación. Una de las víctimas recibió 27 disparos y la otra, al menos ocho.

El subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios Centro Metropolitana, señaló que las dos víctimas fueron abordadas por al menos dos sujetos, quienes “sin mediar diálogo alguno les realizan diversos disparos con arma de fuego, los cuales impactan en estas víctimas y les provocan el fallecimiento”.

Respecto del tercer hombre asesinado, Castillo indicó que habría recibido “más de diez impactos balísticos”, cifra que deberá ser confirmada por el Servicio Médico Legal. Además, confirmó que se están realizando diligencias para establecer si existe algún vínculo entre los tres fallecidos, ya sea por pertenencia a una misma banda o a grupos rivales.

El jefe policial precisó que la eventual existencia de un intercambio de disparos sigue siendo materia de investigación y que se espera el peritaje del Laboratorio de Criminalística para determinar si se utilizaron una o más armas de fuego.

El jefe de la Brigada descartó que los homicidios tengan relación con una actividad deportiva realizada horas antes en el sector, que tenía el fin de recaudar ayuda para los damnificados por los incendios forestales. Según explicó, el evento ya había finalizado al momento de los ataques.

Las tres víctimas eran hombres, chilenos y mayores de edad. De acuerdo con la PDI, registraban antecedentes policiales previos por distintos delitos, entre ellos tráfico de drogas, y uno de ellos contaba con antecedentes por un homicidio ocurrido en 2012.