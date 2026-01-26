Grupo Matte visa públicamente a Ximena Rincón con costo cero

A estas alturas de la semana, todos saben qué pasó con el abogado Santiago Montt, quien debió colgar –en sentido figurado– su smoking, luego de que a última hora le cancelaran la invitación a la fiesta.

Tanto a la minera Los Andes Copper, donde se desempeñaba como gerente general, como a él mismo, el entusiasmo les pasó la cuenta por no prever que anunciar en redes sociales que había sido llamado a asumir el Ministerio de Minería –antes de la comunicación oficial del Presidente electo– era equivalente a doblar una curva en auto con los ojos cerrados.

Aunque con ciertos matices, hubo otro gerente general que, horas antes del anuncio oficial de José Antonio Kast, también dio su aprobación a una cartera esencial para su negocio, debido a la calidad de incumbente. Se trata de José Ignacio Escobar, gerente general de Colbún, empresa controlada por el Grupo Matte, que ese mismo 20 de enero –pero varias horas antes de que se iniciara la ceremonia en la Oficina del Presidente Electo– afirmó que la senadora Ximena Rincón, hasta solo ayer política de centroizquierda, “era una buena carta” como ministra de Energía.

¿Por qué a Santiago Montt le pasaron la cuenta y a Ximena Rincón no? Tal vez la respuesta esté en que se trata de Colbún y, como ya dijimos, del Grupo Matte.

Pero Escobar no se quedó ahí. Por el contrario, se deshizo en elogios. Dijo cosas como: “Ximena fue miembro de la Comisión de Energía del Senado por un par de períodos, me tocó conocerla bastante y creo que es una mujer muy inteligente, muy capaz y con mucha experiencia política”.

En la misma oportunidad, el CEO de Colbún recordó que, para hablar con las autoridades del país, la compañía ya no necesitaba asociaciones gremiales: se bastaban a sí mismos.

“Gracias a Dios tenemos buena llegada a todo nivel. Somos una compañía que está hace casi 40 años en Chile; por lo tanto, tenemos la capacidad, en todas las regiones, de llegar a las autoridades”.

Pero en este caso, ni el Presidente electo ni su futuro gabinete son todavía autoridades. ¿Dónde podría estar, entonces, esa “buena llegada a todo nivel”? La respuesta podría hallarse, nuevamente, en Colbún.

Por esos mismos días se supo que el histórico gerente legal de la empresa –tras 18 años en el cargo– se sumaría al círculo de hierro de José Antonio Kast, en el Segundo Piso de La Moneda. En efecto, Rodrigo Pérez Stiepovic –amigo de Kast– será el encargado de revisar todos los documentos que deben llevar la firma presidencial.

Independientemente de las cualidades particulares, lo cierto es que el Grupo Matte no se quedó debajo de la mesa de “los grupos económicos que desembarcarán sus buques en La Moneda”, tras la nominación fallida de Guillermo Turner en Defensa. La CMPC no pudo; pero Colbún no entró con un buque, sino con toda una armada.

Para leer el análisis completo y otras claves de la semana política y empresarial, revisa el Newsletter completo.