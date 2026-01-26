Hugo Herrera y ausencia del PNL en el gobierno de Kast: es “acierto porque es un partido extremo”

La ausencia del Partido Nacional Libertario (PNL) en el gabinete del presidente electo José Antonio Kast sigue generando debate, particularmente luego de los cuestionamientos de su líder, Johannes Kaiser, quien ha reclamado que otras colectividades sin mayor representación parlamentaria sí obtuvieron espacios en el futuro gobierno.

Para el filósofo y analista político Hugo Herrera, académico de la Universidad Diego Portales, la decisión del mandatario electo responde a una lógica política clara y deliberada. “En términos políticos, creo que es un acierto que no esté el Partido Nacional Libertario”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Herrera sostuvo que el problema no es meramente aritmético, sino de perfil ideológico. “Es un partido que todavía parece muy extremo”, señaló, agregando que “Johannes Kaiser no tiene credenciales que hoy sean fácilmente compatibles con la democracia republicana”.

Costo legislativo, beneficio político

El académico reconoció que la exclusión del PNL tiene consecuencias prácticas en el Congreso. “Desde el punto de vista legislativo, obviamente que la tarea se le hace más compleja al gobierno de Kast”, explicó, considerando que para avanzar en proyectos relevantes el Ejecutivo deberá igualmente negociar con los libertarios.

Sin embargo, insistió en que el costo legislativo se ve compensado por una señal política hacia sectores más amplios. “Creo que José Antonio Kast operó bien ofreciéndoles una entrada marginal en el gobierno, o simplemente dejándolos fuera”, afirmó.

A juicio de Herrera, esa decisión le permite al futuro Presidente desplazarse hacia el centro, incorporando figuras con trayectorias transversales o provenientes de la excentroizquierda. “Se abre hacia sectores de centro, o incluso de centroizquierda, como Ximena Rincón, Jaime Campos o el futuro ministro de Hacienda, que tiene un perfil más bien transversal que partidario”, planteó.

Herrera también relativizó el riesgo de ingobernabilidad, señalando que el escenario parlamentario no es tan adverso como algunos anticipan. “Así como no hay mayoría absoluta para el gobierno en el Congreso, tampoco hay una unidad granítica en la oposición”, indicó.

En ese sentido, recordó que el mapa político actual muestra al menos dos oposiciones diferenciadas, además de un número relevante de parlamentarios que no se alinean rígidamente con ningún bloque. “Eso abre espacios de negociación y coincidencias programáticas, lo que puede facilitar acuerdos caso a caso”, sostuvo.

Finalmente, comparó la situación con experiencias previas. “La Concertación convivía con el Partido Comunista, ni tan lejos ni tan cerca, juntos pero no revueltos”, recordó, sugiriendo que Kast estaría replicando una lógica similar, privilegiando la gobernabilidad y el perfil institucional del Ejecutivo por sobre la presión de los sectores más duros de su propio flanco.



