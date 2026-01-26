Imputado por megaincendio en Penco queda con arresto domiciliario nocturno tras formalización

El Juzgado de Garantías de Concepción decretó arresto domiciliario nocturno para el hombre acusado de provocar el megaincendio que afectó al Gran Concepción y que dejó 20 personas fallecidas, además de miles de viviendas destruidas, en la región del Bío Bío.

La medida fue decretada por el Juzgado de Garantía de Concepción tras la formalización de Claudio Andrés Luna Muñoz, de 39 años, a quien el Ministerio Público imputa responsabilidad en el siniestro que arrasó con cerca de 22 mil hectáreas.

En la audiencia de formalización, la fiscal regional de Bío Bío, Marcela Cartagena, detalló que el imputado fue formalizado por infracción a la Ley de Bosques, 20 cuasidelitos de homicidio y 14 delitos de lesiones graves, apuntando a un actuar negligente como causa del inicio del fuego.

De acuerdo con la investigación, el 17 de enero, alrededor de las 15:10 horas, Luna utilizaba una cocina artesanal en el fundo Don Pablo, en el sector El Pino de Concepción, lugar donde trabajaba como cuidador. La estufa —una chimenea adaptada con parrilla— no contaba con atrapachispas y su conducto estaba orientado hacia vegetación seca en una ladera colindante.

Ese uso habría originado el primer foco del incendio. Posteriormente, pavesas transportadas por el viento dieron lugar a un segundo foco en el sector Trinitarias, desde donde las llamas avanzaron hacia las comunas de Penco y Tomé.

La Fiscalía explicó que el área donde se detectó el segundo foco es de acceso complejo, lo que permitió descartar una intervención directa. Los peritajes determinaron que el fuego se inició en la parte alta de un árbol, reforzando la tesis de propagación aérea.

Un registro de cámaras de seguridad de Forestal Arauco permitió establecer que el incendio se activó a las 15:18 horas en el sector Buen Retiro, mientras que el segundo foco fue detectado a las 16:48 horas en Trinitarias. Los análisis descartaron la intervención de terceros y también que el siniestro estuviera vinculado a otro incendio ocurrido en Hualqui, el cual se originó con posterioridad.

A medida que el fuego se expandía desde Trinitarias, se generaron nuevos focos que terminaron afectando a sectores de Penco-Lirquén y Tomé, según la reconstrucción realizada por el Ministerio Público.

Con estos antecedentes, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado, argumentando peligro de fuga y riesgo para la seguridad de la sociedad. Sin embargo, el tribunal resolvió imponer arresto domiciliario nocturno como medida cautelar.

Desde la Defensoría Penal Pública cuestionaron la imputación, señalando que en este caso “se está cortando el hilo por lo más delgado”. La defensa sostuvo que su representado llevaba solo tres días trabajando en el fundo y que no contaba con capacitación.

“Él no tenía ninguna posibilidad de prever que al cocinar se pudiera producir el incendio”, señaló el abogado defensor, agregando que la responsabilidad de contar con medidas de seguridad en la chimenea y de mantener despejada el área corresponde al propietario del predio.