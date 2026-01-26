Pacto transversal toma forma en la Cámara y deja fuera al PC y al Frente Amplio

Un pacto administrativo y de gobernabilidad de carácter transversal comenzó a tomar forma para conducir la Cámara de Diputados a partir del 11 de marzo. Según reconocen parlamentarios de distintos sectores, las conversaciones apuntan a un entendimiento amplio que incluiría a la DC, el PPD, el PS, liberales y radicales, dejando fuera al PC y al Frente Amplio, en una señal del reacomodo político que atraviesa el Congreso tras el fin del actual período legislativo.

El acuerdo en discusión busca ordenar la alternancia en la presidencia y vicepresidencias de la corporación, además de definir la rotación en las comisiones estratégicas, aquellas que marcan el ritmo de la agenda legislativa y pueden acelerar o frenar proyectos clave. Si bien en un inicio la derecha estuvo cerca de articular una mayoría propia —quedando a solo dos votos de la mayoría absoluta—, las tensiones internas en el bloque de gobierno terminaron abriendo la puerta a negociaciones más amplias.

Desde Renovación Nacional, su presidente y senador Rodrigo Galilea valoró los entendimientos alcanzados con la ex Concertación durante el período, subrayando que, tras los procesos constitucionales, se generaron condiciones para “sentarse a la mesa” y sacar adelante agendas relevantes, como las leyes de seguridad trabajadas junto al gobierno. En esa línea, en conversación con Emol expresó su expectativa de que el socialismo democrático mantenga esa disposición en los años que vienen.

Desde la DC, el jefe de bancada Héctor Barría afirmó que se ha dialogado con todos los sectores —incluido el oficialismo y la oposición— con el objetivo de asegurar gobernabilidad administrativa y avanzar en las leyes que requiere el país. Una posición similar expresó el subjefe de la bancada PPD-Independientes, Héctor Ulloa, quien señaló que existen conversaciones con varias fuerzas políticas, aunque sin ofertas concretas hasta ahora, recalcando que no se cierran a ningún diálogo.

En contraste, desde el PC y el FA miran el escenario con distancia. El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, descartó la viabilidad de un partido único de izquierda, enfatizando las diferencias ideológicas y estratégicas. En tanto, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, reconoció no tener expectativas, aunque llamó a abordar el debate con respeto y a evitar que las negociaciones afecten la coordinación unitaria.

Así, mientras el oficialismo redefine sus márgenes de unidad, el Congreso avanza hacia un acuerdo transversal que podría reconfigurar la conducción política de la Cámara y marcar el tono de la relación entre bloques en el próximo ciclo legislativo.